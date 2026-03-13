Las baterías de sodio se acercan al precio de las de litio y quieren comenzar una revolución del almacenamiento barato

Se perfilan como una alternativa clave para el almacenamiento energético y, a medio plazo, para los coches eléctricos. Un estudio europeo indica que ya son competitivas en precio y podrían fabricarse en las mismas líneas que las de litio. Su despliegue industrial avanza con proyectos de hasta 100 MWh. Ofrecen durabilidad, amplio rango térmico y menor vulnerabilidad a problemas de suministro, aunque la densidad energética sigue siendo su principal reto, provocando que sean más pesadas para la misma capacidad.