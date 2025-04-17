¿Baterías eyectables para solucionar los incendios en coches eléctricos? Una polémica solución que viene de China

Los incendios en coches eléctricos son uno de los mayores miedos a la hora de adoptar esta nueva tecnología. Ya hemos hablado de que ese tipo de fuego es diferente que el de un vehículo de combustión y, aunque haya menos riesgo proporcionalmente, lo cierto es que cada vez que hay un caso se le da mucho bombo. Ahora nos llega desde China una solución que es más llamativa que ninguna otra hasta la fecha, pero que no está exenta de polémica. Son unas baterías eyectables que servirían para alejar el incendio de ese componente.