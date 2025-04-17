edición general
¿Baterías eyectables para solucionar los incendios en coches eléctricos? Una polémica solución que viene de China

Los incendios en coches eléctricos son uno de los mayores miedos a la hora de adoptar esta nueva tecnología. Ya hemos hablado de que ese tipo de fuego es diferente que el de un vehículo de combustión y, aunque haya menos riesgo proporcionalmente, lo cierto es que cada vez que hay un caso se le da mucho bombo. Ahora nos llega desde China una solución que es más llamativa que ninguna otra hasta la fecha, pero que no está exenta de polémica. Son unas baterías eyectables que servirían para alejar el incendio de ese componente.

Comentarios destacados:    
Garbns
Buen método para pasarle el marrón al coche de al lado (y luego ver como mueves tu coche sin batería para evitar que se queme) o partirle los tobillos a un transeunte..
7
Benzo
#1 Si, la verdad que soluciona un problema para crear otros ... :-S
0
#4 poxemita
#1 lo positivo es que sería un fuego etiqueta 0.
0
HeilHynkel
Lo veo tan buena idea como los asientos eyectables para coches ... sobre todo, en túneles. :roll:
0
Gry
Eso es solo una idea curiosa que se le ocurrió a alguna empresa y tiene cero posibilidades de llevarse a la práctica.

La verdadera solución al problema ha sido endurecer las normas de seguridad para las baterías: carnewschina.com/2025/04/17/china-bans-ev-battery-fires-and-explosions

Ayer vi un vídeo de una chica que se quejaba de que no la habían dejado subir a un vuelo en China con una batería china porque no tenía la certificación CCC:
www.ul.com/news/ccc-certification-li-ion-batteries-around-corner
0
MoñecoTeDrapo
¡Agua Batería va!
0
aPedirAlMetro
#0 Antigua, y duplicada
0
aPedirAlMetro
#5 Estoy buscándola, pero no doy con ella.
Pero estoy seguro que aparecio ya por aqui en Setiembre
0
aupaatu
Las baterías de sodio solido son la solución de futuro para la automoción y el presente en el para hogares 2026,no arden son eficientes pero actualmente son más pesadas.
Pero el mayor problema para los coches eléctricos con las baterías litio ferofosfato que son seguras es la publicidad negativa del lobby del petróleo
0
#10 unocualquierax
#9
Exacto, el LOBBY DEL PETRÓLEO es el culpable de gran parte de la contaminación que padecemos.
Podrían haberse desarrollado los coches eléctricos hace ya más de 100 años, pero estos cabrones supieron imponerse. Y así nos va, con el planeta hecho una mierda.
0

