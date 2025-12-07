La batería de litio-aire que acerca a los coches eléctricos a la autonomía de los gasolina

Un equipo del National Institute for Materials Science (NIMS) de Japón asegura haber dado un paso clave con una batería que utiliza oxígeno del aire como parte activa del proceso. Sobre el papel, esta tecnología podría alcanzar densidades energéticas cercanas a las de un motor de gasolina.



Esta llamada batería de litio-aire está todavía en una fase temprana, pero las primeras pruebas apuntan alto. Su nueva membrana de carbono promete resolver tres de los problemas clásicos de este tipo de sistemas.