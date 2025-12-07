edición general
La batería de litio-aire que acerca a los coches eléctricos a la autonomía de los gasolina

Un equipo del National Institute for Materials Science (NIMS) de Japón asegura haber dado un paso clave con una batería que utiliza oxígeno del aire como parte activa del proceso. Sobre el papel, esta tecnología podría alcanzar densidades energéticas cercanas a las de un motor de gasolina.

Esta llamada batería de litio-aire está todavía en una fase temprana, pero las primeras pruebas apuntan alto. Su nueva membrana de carbono promete resolver tres de los problemas clásicos de este tipo de sistemas.

  1. #1 Fluor
    Bateria mágica de la semana
  2. #2 Tronchador.
    #1 ¿Seguimos con esas?
    Los coches eléctricos han llegado a tener 600 kilómetros de autonomía, baterías que duran más que la vida útil del coche gracias a la batería milagrosa de la semana, eh, pero como desde que se anuncia hasta que entra en producción pasa tiempo, vamos a hacer el chiste inteligente que se llev haciendo 10 años.
  3. apetor #3 apetor
    Pero vamos a ver, la autonomia no es el problema de los electricos, el tiempo de carga y la capacidad de la red de electrolineras para soportar una cadencia de coches electricos y tiempos parecida a lo que se hace con los de gasolina o diesel, ESO es lo que hace falta... y no, no estamos ahi ni por el forro, ni tecnologicamente ni en infrastructura ni... vamos, que con un parque electrico del... 8% ? lo que sea, ya puede ser un cristo en ciertas rutas... en fin, queda y no poco.
  4. #4 frutosm *
    Los únicos problemas de los coches eléctricos son el precio y la recarga que es muy lenta. La autonomía es un problema más que resuelto. Pronto veremos coches con autonomía de 50kw y carga 6c por 15000 euros con ayudas. Coches eléctricos que pueden sustituir a los gasolina sobradamente en unos 5 años. Lo importante es tener una buena red de recarga para el aumento de la demanda porque el coche eléctrico ya casi está.
  5. #5 joseangel277
    #1 el nuevo grafeno
  6. Wintermutius #6 Wintermutius
    #3 Seguimos pensando en electrolineras. Una vez la autonomía sea suficiente, las electrolineras serán como los cibercafés: innecesarias. A repostar a casa.
  7. Antipalancas21 #7 Antipalancas21
    #1 Y solo es lunes, ya vendrán mas.
  8. Antipalancas21 #8 Antipalancas21
    #4 Lo de las ayudas es el nuevo timo de la estampita, te las dan cuando quieren y te toca devolverlas luego en la declaración de la renta
  9. manc0ntr0 #9 manc0ntr0
    A mi me parece perfecto que intenten avanzar en todas las áreas.
    Está claro que el punto clave es la inmediatez de la recarga en los de combustión, pero disponer de baterías de mayor densidad y duración no es malo. Siempre habrá vehículos o viajeros que les venga bien poder asegurar 1000 km sin repostar, aunque luego la batería necesite varias horas para cargarse
  10. #10 Grahml
    #4 Aquí "autonomía de 50kw" te refieres con batería de 50 kWh, ¿cierto?
  11. Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
    Oxígeno en vez de grafeno.
    En serio?
