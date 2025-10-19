edición general
La batalla de los bajos de Argüelles entre skins, rockers y punkis con un invitado famoso: "Empezaron a caer hostias por todos lados, y aparecieron palos y nunchakus"

De todos es sabido que los Bajos de Argüelles (o de Aurrerá) fueron un foco de tribus urbanas en las décadas de los 80 y 90. Esto, desafortunadamente, implicaba el estallido de episodios violentos entre las mismas, un fenómeno omnipresente en la zona durante esos años. Relataremos una de tales trifulcas de la mano de José Manuel Cifuentes, alias el Panamá, uno de los más famosos atracadores de bancos de la zona de San Blas, quien en sus años mozos, allá por los 80, fue heavy y miembro de los Teenagers, una de las bandas de rockers más temidas.

5 comentarios
#1 j-light
La historia está buena, la verdad. Cada uno vive el tiempo que le toca, de la mejor, o peor, formar que puede.

Yo hubiese sido de los que se quedaban en casa acojonados, porque no me veo en una de esas.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Ahora la prensa llamaría esos skins serían "conservadores", y a los punkis "terroristas".

Y Horizonte haría un especial sobre cómo los jóvenes de hoy en día muestran su disconformidad con el gobierno reuniéndose pacíficamente en el centro de Madrid, interrumpidos por terroristas enviados por las cloacas.
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
Visto ahora, ese mundo tiene un aura entre épico y canalla. Pero en su época era una mierda que estuvieras tomando algo y se montara una pelea gratuita, en la que lo mismo te podías ver involucrado solo por estar allí o porque tus pintas parecían lo que a otro no le gustaba. Unos puñetazos entre borrachos no eran gran cosa, pero un porrazo en la cara o que pateen a alguien inconsciente son cosas muy serias. Yo dejé de ser amigo de varias personas (de ambos sexos, por cierto) porque eran de los que buscaban estos líos.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Qué bonitos tiempos aquellos en los que salir a tomar algo te podía costar unos días en el hospital.
