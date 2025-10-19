La batalla de los bajos de Argüelles entre skins, rockers y punkis con un invitado famoso: "Empezaron a caer hostias por todos lados, y aparecieron palos y nunchakus"

De todos es sabido que los Bajos de Argüelles (o de Aurrerá) fueron un foco de tribus urbanas en las décadas de los 80 y 90. Esto, desafortunadamente, implicaba el estallido de episodios violentos entre las mismas, un fenómeno omnipresente en la zona durante esos años. Relataremos una de tales trifulcas de la mano de José Manuel Cifuentes, alias el Panamá, uno de los más famosos atracadores de bancos de la zona de San Blas, quien en sus años mozos, allá por los 80, fue heavy y miembro de los Teenagers, una de las bandas de rockers más temidas.