Los barrios se rebelan contra un nuevo vecino: "Queremos polideportivos, no museos"

En ciudades como Madrid o Barcelona ha surgido un nuevo conflicto por el espacio público. El miedo a la turistificación y la escasez de equipamientos han convertido estas entidades en proyectos a evitar
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igual que seguimos financiando al régimen terrorista yanki que insiste en su hostilidad y en perjudicarnos,
consumiendo sus tóxicas porquerias abducidos por acomplejamiento.
Por ello sería interesante implementar el voto negativo o sustractivo, de forma que no te obligara a apoyar el mar menor con la nariz tapada y podrías quedarte a gusto explicitando que formación te infunde repulsión, aunque acabara gobernando...
pero con la coletilla de un importante rechazo...
otro tiro en el pie...
No todos caerían al mismo, pero al menos el que gobernara con escasos apoyos explícitos lo haría con la losa del manifiesto rechazo.
Resulta cargante cuando los partidos se vanaglorian del apoyo popular recibido, cuando en buena parte no se se apoya ni respalda su actuación pero en vez de abstenerse, simplemente se les vota para que no salga el otro.
Se daría la paradoja de más votos negativos que positivos... de la que habría que hacer lectura...
Esto clarificaría el sentido del voto y el refrendo a la política de cada formación para no obligar a votar y apoyar por "descarte".