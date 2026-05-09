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Los barrios se rebelan contra un nuevo vecino: "Queremos polideportivos, no museos"

Los barrios se rebelan contra un nuevo vecino: "Queremos polideportivos, no museos"

En ciudades como Madrid o Barcelona ha surgido un nuevo conflicto por el espacio público. El miedo a la turistificación y la escasez de equipamientos han convertido estas entidades en proyectos a evitar

| etiquetas: barrios , museos , polideportivos , madrid , gentrificación
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10 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
cosmonauta #5 cosmonauta
Yo prefiero museos a polideportivos.
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#8 perej
#5 si, es lo mejor. No tener dónde practicar deportes y tener muchos turistas ..
1 K 22
traviesvs_maximvs #9 traviesvs_maximvs
#5 por lo general da más servicio un polideportivo que un museo. Un museo vas una vez y ya está visto, a un polideportivo vas regularmente a hacer deporte.
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reivaj01 #10 reivaj01
Lo que hace falta son plazas de toros. Plazas por todos los lados para evitar la desaparición de los vecinos como especie.
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#1 pirat *
Resulta paradójico como votamos contra nuestros intereses, los de los vecinos, los ciudadanos,
igual que seguimos financiando al régimen terrorista yanki que insiste en su hostilidad y en perjudicarnos,
consumiendo sus tóxicas porquerias abducidos por acomplejamiento.

Por ello sería interesante implementar el voto negativo o sustractivo, de forma que no te obligara a apoyar el mar menor con la nariz tapada y podrías quedarte a gusto explicitando que formación te infunde repulsión, aunque acabara gobernando...
pero con la coletilla de un importante rechazo...
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#2 pirat *
#1 Lo de la úlcera europeda y mercosur,
otro tiro en el pie...
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Con esa medida habría un 90% de votos negativos, ya te lo digo yo.
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#6 pirat *
#3 Imagínate...
No todos caerían al mismo, pero al menos el que gobernara con escasos apoyos explícitos lo haría con la losa del manifiesto rechazo.
Resulta cargante cuando los partidos se vanaglorian del apoyo popular recibido, cuando en buena parte no se se apoya ni respalda su actuación pero en vez de abstenerse, simplemente se les vota para que no salga el otro.
Se daría la paradoja de más votos negativos que positivos... de la que habría que hacer lectura...
Esto clarificaría el sentido del voto y el refrendo a la política de cada formación para no obligar a votar y apoyar por "descarte".
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Mesto #4 Mesto
Más fútbol y menos cultura?
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#7 perej
#4 más instalaciones para los vecinos y menos para turistas, eso piden
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menéame