Los bares se las prometían felices llenando sus terrazas con merchandising de cervezas. Ahora temen pérdidas millonarias

Llevamos viéndolo toda la vida. Bares que llenan sus terrazas de sombrillas, servilleteros, mesas, sillas, aparadores y demás mobiliario que promociona marcas de cerveza. Durante décadas ese apoyo publicitario fue un maná para los negocios. Ahora la hostelería teme que se convierta en un regalo envenenado. El motivo: la nueva ley sobre alcohol y menores impulsada por el Gobierno y que ya tiene el aval del Consejo de Ministros quiere dar un tijeretazo a esa clase de promoción.