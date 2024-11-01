edición general
Los bares se las prometían felices llenando sus terrazas con merchandising de cervezas. Ahora temen pérdidas millonarias

Llevamos viéndolo toda la vida. Bares que llenan sus terrazas de sombrillas, servilleteros, mesas, sillas, aparadores y demás mobiliario que promociona marcas de cerveza. Durante décadas ese apoyo publicitario fue un maná para los negocios. Ahora la hostelería teme que se convierta en un regalo envenenado. El motivo: la nueva ley sobre alcohol y menores impulsada por el Gobierno y que ya tiene el aval del Consejo de Ministros quiere dar un tijeretazo a esa clase de promoción.

Graffin #1 Graffin
Tampoco creo que sea muy caro dar una capa de pintura o poner un vinilo encima de esos logos.
Xenófanes #2 Xenófanes
#1 Es lo que estaba pensando, el problema es que en el futuro no sé como harán pero igual ya no les regalan el mobiliario si los productores de alcohol no pueden publicitarse. Supongo que lo harán con las cervezas sin alcohol.
Gry #4 Gry
#2 Cocacola y cia seguro que también regalan cosas.
Graffin #7 Graffin
#2 imagino que las marcas grandes harán como hicieron las tabaqueras en la F1 hace años. Mobiliario con los colores de tu marca y un logo similar pero no evidente.
eaglesight1 #8 eaglesight1
#2 Exactamente.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Con poner una pegatina 0,0 encima, arreglado.

Estos de Xacata que poco piensan
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
#6 Servilleteros, mesas sillas, barriles de imitación, vasos, copas, platos, molinillos de café, sombrillas, toldos, a todo se le pone una pegatina. xD
alfema #10 alfema
A mi, todo eso, nunca me ha influido a la hora de consumir, pregunto qué tiene y si me interesa lo pido.
Connect #3 Connect
Cerca de mi casa un grupo de bares tenían todos el mismo tipo de silla. Muy estilo que parecía de esas de las terrazas de París. Le daba un toque único a ese tramo.

Un día llegó una marca de cerveza, le ofreció una pasta a uno de los bares por poner sus mesas y sillas con su logo, y fastidió la gracia. A ver si con esta ley vuelve este díscolo bar a poner las sillas molonas!
obmultimedia #5 obmultimedia
#3 Esta clase de promocion son un pacto envenenado, no puedes vender otra marca de cerveza, tienes que adquirir productos de su catalogo a la fuerza sabiendo que no les vas a sacar rentabilidad ( agua embotellada de cristal, por ejemplo) , tienes que hacerle un pedido mensual minimo para mantener esa publicidad dado que todo ese mobiliario no es tuyo es de la marca.
