Los bares se las prometían felices llenando sus terrazas con merchandising de cervezas. Ahora temen pérdidas millonarias

Llevamos viéndolo toda la vida. Bares que llenan sus terrazas de sombrillas, servilleteros, mesas, sillas, aparadores y demás mobiliario que promociona marcas de cerveza. Durante décadas ese apoyo publicitario fue un maná para los negocios. Ahora la hostelería teme que se convierta en un regalo envenenado. El motivo: la nueva ley sobre alcohol y menores impulsada por el Gobierno y que ya tiene el aval del Consejo de Ministros quiere dar un tijeretazo a esa clase de promoción.
| etiquetas: bares , merchandising , cervezas , ley sobre alcohol
Estos de Xacata que poco piensan
x.com/fans_ernesto/status/837030400279121929
Un día llegó una marca de cerveza, le ofreció una pasta a uno de los bares por poner sus mesas y sillas con su logo, y fastidió la gracia. A ver si con esta ley vuelve este díscolo bar a poner las sillas molonas!