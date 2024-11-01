edición general
15 meneos
22 clics
Bárcenas denuncia ante el tribunal de Kitchen que fue sometido a un “cacheo integral” cuando estuvo en prisión

Bárcenas denuncia ante el tribunal de Kitchen que fue sometido a un “cacheo integral” cuando estuvo en prisión

El extesorero del PP busca acreditar ante los jueces que juzgan la operación parapolicial para arrebatarle las pruebas de la financiación irregular del partido que sufrió “trato vejatorio” cuando estuvo interno en la cárcel de Soto del Real.

| etiquetas: bárcenas , denuncia , tribunal , kitchen , cacheo , integral , prisión
15 0 0 K 172 actualidad
10 comentarios
15 0 0 K 172 actualidad
Comentarios destacados:    
Moderdonia #2 Moderdonia
Los Bárcenas: media España temiendo que cante el hijo y la otra media temiendo que cante el padre.
18 K 194
#7 pirat
#2 En un festival pijo por la zona, taburete cabeza de cartel...
2 K 30
devilinside #9 devilinside
#7 Yo pensaba que se habían disuelto y entregado las armas
1 K 24
#8 laruladelnorte
#2 Hay que elegir entre susto o muerte. :-D
2 K 31
Nube_Gris #5 Nube_Gris *
Y los españoles fuimos sometidos a un cachondeo integral... ¿o es que ya nadie se acuerda como nos colaron que el soborno a Bárcenas para que no se fuese de la lengua fue una indemnización en diferido en modo de simulación.

Para media España ese argumento funcionó... :palm: :palm: :palm:
Y hasta les pareció razonable.

Lo típico en el PP: cuando la mierda sale a flote el PP siempre termina igual, con el grito de "sálvase el que pueda, que el que no pueda ya lo salvarán nuestros jueces".
2 K 22
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Le metieron el dedo en el culo?
0 K 14
loborojo #6 loborojo
Parece un spoiler de Torrente
0 K 10
Cuñado #4 Cuñado
Luis, sé fuerte. Y afloja el esfínter.
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a diario deberian hacerselo, estas ratas infectas son capaces de cualquier cosa, cada agujero corporal es una puerta para llevar algo...
0 K 8
SerVicius #10 SerVicius
Esto son noticias de boomer, ya no imteresan a nadie. Ocurrira lo mismo tanto si les condena como si no.
0 K 7

menéame