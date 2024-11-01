Bárcenas denuncia ante el tribunal de Kitchen que fue sometido a un “cacheo integral” cuando estuvo en prisión

El extesorero del PP busca acreditar ante los jueces que juzgan la operación parapolicial para arrebatarle las pruebas de la financiación irregular del partido que sufrió “trato vejatorio” cuando estuvo interno en la cárcel de Soto del Real.
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Para media España ese argumento funcionó...
Y hasta les pareció razonable.
Lo típico en el PP: cuando la mierda sale a flote el PP siempre termina igual, con el grito de "sálvase el que pueda, que el que no pueda ya lo salvarán nuestros jueces".