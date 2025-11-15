El FC Barcelona firma un acuerdo global con la empresa de blockchain ZKP, con sede en Samoa, hasta 2028

El acuerdo de tres años, que se extiende hasta 2028, designa a ZKP como el Socio Oficial de Protocolos Criptográficos del Barça, destacando la gestión segura de datos mediante pruebas de conocimiento cero y IA descentralizada para revolucionar la interacción con los aficionados y el análisis de los atletas. Sin embargo, genera cierta sorpresa la escasa presencia online de ZKP —con solo 33 seguidores en X al momento del anuncio— lo que ha suscitado rumores sobre una posible vinculación con una preventa estratégica de criptomonedas.