edición general
2 meneos
5 clics

El FC Barcelona firma un acuerdo global con la empresa de blockchain ZKP, con sede en Samoa, hasta 2028

El acuerdo de tres años, que se extiende hasta 2028, designa a ZKP como el Socio Oficial de Protocolos Criptográficos del Barça, destacando la gestión segura de datos mediante pruebas de conocimiento cero y IA descentralizada para revolucionar la interacción con los aficionados y el análisis de los atletas. Sin embargo, genera cierta sorpresa la escasa presencia online de ZKP —con solo 33 seguidores en X al momento del anuncio— lo que ha suscitado rumores sobre una posible vinculación con una preventa estratégica de criptomonedas.

| etiquetas: fc barcelona , samoa , blockchain , zkp , ia
2 0 0 K 23 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Saben bien dónde radican los #valors.
2 K 43
antesdarle #2 antesdarle
“ —con solo 33 seguidores en X al momento del anuncio— lo que ha suscitado rumores sobre una posible vinculación con una preventa estratégica de criptomonedas.” xD para cagarse encima
1 K 24
alfre2 #4 alfre2
Parece investigado por la TIA :troll: Samoa debe sonar horrible, y que tenga pocos seguidores en X también.

Alguien sabe qué publicaciones hacen ese tipo de empresas?

Quizás no hay nada y esto no es más que otro intento a la desesperada de desviar la atención de otro club que está a punto de desmoronarse?
0 K 12
#5 Ethereum
La empresa en concreto y el Barça es lo de menos pero la tecnología basada en ZK Proofs es un gran avance hacia la privacidad e integridad de datos. Hace poco la utilicé para identificarme como persona física mayor de edad de nacionalidad Europea para abrir una cuenta por Internet (que eran los únicos requisitos) sin revelar ni un dato más y me pareció mucho mejor que enviar la típica foto de tu cara y DNI a empresas que luego lo vendan, lo filtren o lo pierdan. Long live ZK.
0 K 7

menéame