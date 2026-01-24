Barcelona comunica a sus servicios sociales: no hay más plazas en pensiones para familias que pierden la vivienda

La escasez está “motivada por la alta demanda del recurso”, con el que se aloja, sobre todo, a familias desahuciadas, pero también mujeres víctimas de violencia machista o casos vinculados a la Ley de Extranjería. “En un contexto salvaje del mercado, por mucho que intentes que las familias salgan de las pensiones, nadie alquila viviendas a familias vulnerables”. El consistorio propone como alternativa prestaciones como una ayuda de hasta 1.500 euros para que los afectados busquen donde alojarse.
Algunos lo achacan al «Contexto salvaje del mercado» y otros al «marco regulatorio de la administración»
Mientras la gente se esfuerza tanto en costearse la vivienda, la administración no puede permitirse ir cediendo pisos. Se crea un jodido agravio comparativo. otra cosa es la imprescindible e insuficiente red de vivienda pública en alquiler social que beneficia al conjunto de la sociedad.
La legislación de las familias vulnerables es uno de los mejores… » ver todo el comentario