Barcelona comunica a sus servicios sociales: no hay más plazas en pensiones para familias que pierden la vivienda

La escasez está “motivada por la alta demanda del recurso”, con el que se aloja, sobre todo, a familias desahuciadas, pero también mujeres víctimas de violencia machista o casos vinculados a la Ley de Extranjería. “En un contexto salvaje del mercado, por mucho que intentes que las familias salgan de las pensiones, nadie alquila viviendas a familias vulnerables”. El consistorio propone como alternativa prestaciones como una ayuda de hasta 1.500 euros para que los afectados busquen donde alojarse.

#2 EISev
En un contexto salvaje del mercado, por mucho que intentes que las familias salgan de las pensiones, nadie alquila viviendas a familias vulnerables

No se podía saber.

Algunos lo achacan al «Contexto salvaje del mercado» y otros al «marco regulatorio de la administración»
#3 zappbranigam
Vaya, no se podía saber. ¿Por qué nadie alquila a vulnerables?
#6 soberao
Pues estamos en enero, no han calculado muy bien el presupuesto este año.
#5 Pitchford
En los pueblos de Cataluña sobran empleos en agricultura y ganadería. No sé cómo está la vivienda en ellos, pero sitio para hacer unas viviendas públicas supongo que habrá.
Dragstat #7 Dragstat
#5 hay sitio y algo muy básico es muy barato, pero a pesar de toda la palabrería, realmente no se quiere cambiar nada.

Estas casa prefabricadas vale 10.000€, mucha gente viviría en una de estas felizmente: "La casa prefabricada de Amazon que arrasa en España: de acero inoxidable y cuesta 10.000 euros"

www.elconfidencial.com/vivienda/2026-01-24/casa-prefabricada-amazon-ar
#9 Pitchford
#7 Sí, las viviendas públicas, en alquiler o compra con precio controlado indefinido, deberían ser sencillas, pequeñas y económicas, especialmente las que sean para una sola persona, de tal forma que se puedan construir las suficientes con recursos limitados y que los beneficiarios tengan aliciente para pasar al mercado libre si su economía mejora, dejando sitio para otros que las necesiten más.
#1 ExtremeñoOrgulloso
La Suiza del Sur
elsnons #4 elsnons
Barcelona tiene el ayuntamiento más corrupto e
Insolidario de toda España. Años y años de socialismo que han convertido a Barcelona en la ciudad más insolidaria del país . Un consistorio lleno de hijos de la gran puta como Pisarello que hundieron la ciudad en su odio a Cataluña y sus gentes pacíficas que pueden ayudar a los demás y que partidos como los comunes han desplazado .
#8 pirat *
Cualquier núcleo urbano debería disponer por ley de un mínimo de plazas en albergues municipales, cualquiera podemos acabar siendo usuarios...
Mientras la gente se esfuerza tanto en costearse la vivienda, la administración no puede permitirse ir cediendo pisos. Se crea un jodido agravio comparativo. otra cosa es la imprescindible e insuficiente red de vivienda pública en alquiler social que beneficia al conjunto de la sociedad.
La legislación de las familias vulnerables es uno de los mejores…   » ver todo el comentario
