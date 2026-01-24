Barcelona comunica a sus servicios sociales: no hay más plazas en pensiones para familias que pierden la vivienda

La escasez está “motivada por la alta demanda del recurso”, con el que se aloja, sobre todo, a familias desahuciadas, pero también mujeres víctimas de violencia machista o casos vinculados a la Ley de Extranjería. “En un contexto salvaje del mercado, por mucho que intentes que las familias salgan de las pensiones, nadie alquila viviendas a familias vulnerables”. El consistorio propone como alternativa prestaciones como una ayuda de hasta 1.500 euros para que los afectados busquen donde alojarse.