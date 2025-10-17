·
El Barça ya tiene al fin la licencia de primera ocupación
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde a la fase 1A de las obras del Camp Nou, con una capacidad para 27.000 espectadores, pero el Barça no reabrirá el estadio hasta llegar a los 45.000 asientos
camp nou
primera ocupacion
relacionadas
#3
Meneador_Compulsivo
Relacionada:
Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a que técnicos del Barça la valoraron como la peor calificada
0
K
18
#5
ElRelojero
Casualidad es que la misma semana que le van a dar al Barça la licencia de apertura, salgan tropecientas noticias sobre lo mal que está el estadio y los que lo construyen.
¡Que casualidad!
1
K
17
#1
Katos
*
Ahora solo falta crear la maquina del tiempo para poder realizar competiciones en septiembre del 2024 qué es lo que se prometió. Hacer cumplir el contrato con la empresa Turca, que debían de pagar 1 millón de euros cada día de retraso en la finalizacion de obra.
Cumplir el fair play financiero desde hace 3 años, inscribir adecuadamente y si excepciones del gobierno mediante el Consejo superior de deportes, de Gavi, Olmo, y tres jugadores más de la plantilla.
Ayer se descubrió negligencia en el contrato de del delantero Giemriezman.
Y sigue el caso Barca Negreira de los pagos a al vicepresidente de los árbitros durante 17 años.
Yo creo que esta dejando un club saneado
5
K
7
#2
PauMarí
*
#1
ya puestos te dejas matar a Manolete...
En serio no ves ninguna campaña con tantas noticias negativas sobre el Barcelona? Ningún otro club hace nada? Ningún estadio de fútbol en obras ha tenido ni una sola "incidencia"?
Joder, ahora sola falta que digan que el Barcelona falsificó pasaportes para que un jugador de su equipo de baloncesto pudiera fichar, o que se ha reconocido que en un partido contra las Palmas se amañó, o que tienen un jugador un año suspendido por dopaje, o que un árbitro haya reconocido que el presiente entró en su vestuario para presionarlo.... que malo es el Barcelona!
3
K
43
#4
Alegremensajero
#2
Del estadio presupuestado en 500 millones de euros y que ha salido por más de 2.000 no hay noticias, ni de sus inexistentes conciertos, ni de su inexistente skybar, ni de que aún no esté terminado y esté todo el perímetro vallado aunque se suponía que llevaría ya años acabado, ni de que tengan una cúpula que no se abre y nadie sabe por qué aunque haya un calor de cojones en los partidos, ni de que en las presentaciones de jugadores pongan las imágenes del render de cómo se suponía que iba a ser en lugar de una imagen de lo que han hecho.
De eso no hay noticias ni le interesan a nadie y menos a este.
2
K
24
#6
PauMarí
*
#4
de echo los únicos casos documentados de presiones o intento de comprar árbitros son justamente del equipo este de la cúpula que no abre, por un lado al menos tres árbitros han afirmado recibir presiones (y lo denunciaron y acabo en nada) y por otro lado en una de las muchísimas declaraciones y filtraciones que hay sobre él, el comisario Villarejo dijo que investigando las posibles conexiones entre Sandro Rosell y el independentismo le salió un tema de compra de árbitros por parte de ese equipo al que le recalifican terrenos y le hacen leyes a medida (y dos veces, ley Beckham y ley Mbeppé) pero esa información tampoco salió en muchas portadas que digamos....
2
K
4
#7
have_a_nice_day
#2
La afición al Real Madrid, Barcelona y clubes grandes son una máquina perfecta de detección de catetos. Unos clubes estados de gente a la que no le gusta el fútbol, solo ganar. Si te gustase el fútbol de verdad apoyarías al equipo de tu bario/pueblo
0
K
10
#8
Abril_2025
#2
No, nadie nunca ha hecho nada como tener en nómina al jefe de los árbitros.
0
K
11
#9
PauMarí
#8
¿quien ha tenido en nómina al jefe de los árbitros? Primera notícia....
Y si te refieres al vicepresidente, supongo no sabrás que desde mayo del años pasado el Barcelona quedó "libre" de su imputación en el caso Negreira... Ya se que la manipulación implica también que estas cosas no salgan en prensa pero es que ni os molestais en informaros joder
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
