edición general
2 meneos
15 clics
Los bárbaros y el inquilino

Los bárbaros y el inquilino

Una persona vota al Partido de Los Leopardos Que Devoran Caras y se asombra e indigna cuando llegan al poder y… ¡le devoran la cara! ¡¡A él y a su familia!! Su apoyo y voto se basaba en que los leopardos devoraban caras –perdón por explicarlo, pero ahora mismo en España hay un descorazonador 22% de gente que cree que el hombre no ha llegado a a Luna, por ejemplo–... ¡pero la cara de otros, no la suya! La pregunta, claro, es ¿cómo eres tan hijo de puta como para querer que le devoren la cara o cualquier otra cosa a nadie?

| etiquetas: opinión , vecinos , elecciones , sociología , rodera
2 0 0 K 22 politica
6 comentarios
2 0 0 K 22 politica
#1 Febrero2027
Ya llega la famosa autocrítica de la izquierda. Resumen: votáis mal
2 K 36
Raziel_2 #2 Raziel_2 *
#1 Te recuerdo que VOX esta diciendo por sus canales oficiales que el agua de los rios se pierde porque se deja llegar al mar.

Y sus votantes aplauden con las orejas. Te vas a descojonar cuando los leopardos te coman la cara, y seguirás culpando a la izquierda.
0 K 11
Graffin #4 Graffin
#1 18.000 personas han votado a SALF.
0 K 9
ombresaco #5 ombresaco
#1 Por un lado te doy la razón. Por otro lado, creo que a la izquierda se le exige una autocrítica que no se le pide a la derecha. Si la derecha se dedica a criticar a la izquierda (en su estrategia hacen bien) y la izquierda se dedica a la autocrítica, tenemos la perfecta estrategia perdedora. Es una situación difícil.
0 K 11
#6 JimmyTM
#1 Estás proyectando.
Algunos tenéis tanta cara que los leopardos os hacen poco efecto.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Hasta las palomas de mi barrio aprenden antes.
0 K 9

menéame