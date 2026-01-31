edición general
Un bar avisa a los mayores de 40 años de que no son bienvenidos

Un bar avisa a los mayores de 40 años de que no son bienvenidos

El local, ubicado en el barrio de Shibuya de Tokio, quiere que los jóvenes puedan hacer ruido sin molestar.

comentarios
Malinke #6 Malinke
¿Y mayores ruidosos?
Evidentemento yo con 60 no pinto nada con esos chavales, pero si vas al pub del barrio que cierra a las 6 de la mañana, habemos allí de todo.
woody_alien #9 woody_alien
#6 Los sesentones somos lo peor xD
1 K 24
Malinke #11 Malinke
#9 cuando se sale, se sale. Hay gente que no conoces y otra mucha conocida de la misma edad. Cada vez menos, pero cualquier te enredas y acabas allí hasta que cierran.
#8 Piscardo_Morao
"El cartel no te impide la entrada si el DNI dice que has nacido antes de 1986, sino que más bien se trata de una advertencia. De hecho, asegura que si ven que entra una persona que tiene pinta de haber alcanzado ya la cuarentena, el personal le avisa de que el local es ruidoso, y si aun así quiere acceder no se le pone ninguna pega"

Pues no lo veo mal, es como si te dicen que en el local hay gente que fuma y que si te molesta el humo del tabaco quizá deberías buscar otro local donde esté prohibido fumar.

AVISO, si te molesta el ruido búscate otro sitio más silencioso. Mientras sea legal en Japón no veo el problema, no PROHÍBEN entrar, solo te avisan de como es el ambiente dentro.
#4 davidvsgoliat
Mano dura contra esa gentuza mayor de 40 años.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Siendo Japón, seguro que es legal y todo.
Ferran #2 Ferran *
#1  media
wildseven23 #5 wildseven23
Que pongan eso en España, que como propósito de año nuevo me había planteado el gastar menos.
capitan__nemo #10 capitan__nemo
¿Lo ruidoso es la musica que ponen?
Porque grupos de personas hablando entre ellas producen el mismo ruido aunque tengan mas de 40, 50 o 60.
#3 cocococo
Me parece raro porque la gente oriental venera a los ancianos, o eso creía.
Dragstat #7 Dragstat
#3 sobre todo cuando si quitas a los mayores de 40, por lo viejos que son, y a los que todavía no pueden beber alcohol, te quedas solo con el 20% de la población.
