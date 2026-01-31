·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4064
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
4142
clics
Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]
4546
clics
Hemisferio occidental, 1941
3980
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
2995
clics
Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”: los archivos de Epstein
más votadas
684
"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein
494
Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar
507
La rebelión de los Policías Antifascistas: "Nuestros compañeros están comprando el marco de la extrema derecha"
383
Los compradores de VPO de San Juan: hijos del notario, sagas familiares...
555
El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
81
clics
Un bar avisa a los mayores de 40 años de que no son bienvenidos
El local, ubicado en el barrio de Shibuya de Tokio, quiere que los jóvenes puedan hacer ruido sin molestar.
|
etiquetas
:
bar
,
mayores
,
40 años
,
bienvenidos
,
shibuya
,
japon
2
1
0
K
36
cultura
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
36
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Malinke
¿Y mayores ruidosos?
Evidentemento yo con 60 no pinto nada con esos chavales, pero si vas al pub del barrio que cierra a las 6 de la mañana, habemos allí de todo.
1
K
24
#9
woody_alien
#6
Los sesentones somos lo peor
1
K
24
#11
Malinke
#9
cuando se sale, se sale. Hay gente que no conoces y otra mucha conocida de la misma edad. Cada vez menos, pero cualquier te enredas y acabas allí hasta que cierran.
0
K
12
#8
Piscardo_Morao
"El cartel no te impide la entrada si el DNI dice que has nacido antes de 1986, sino que más bien se trata de una advertencia. De hecho, asegura que si ven que entra una persona que tiene pinta de haber alcanzado ya la cuarentena, el personal le avisa de que el local es ruidoso, y si aun así quiere acceder no se le pone ninguna pega"
Pues no lo veo mal, es como si te dicen que en el local hay gente que fuma y que si te molesta el humo del tabaco quizá deberías buscar otro local donde esté prohibido fumar.
AVISO, si te molesta el ruido búscate otro sitio más silencioso. Mientras sea legal en Japón no veo el problema, no PROHÍBEN entrar, solo te avisan de como es el ambiente dentro.
1
K
22
#4
davidvsgoliat
Mano dura contra esa gentuza mayor de 40 años.
0
K
12
#1
Jointhouse_Blues
Siendo Japón, seguro que es legal y todo.
0
K
12
#2
Ferran
*
#1
0
K
14
#5
wildseven23
Que pongan eso en España, que como propósito de año nuevo me había planteado el gastar menos.
0
K
11
#10
capitan__nemo
¿Lo ruidoso es la musica que ponen?
Porque grupos de personas hablando entre ellas producen el mismo ruido aunque tengan mas de 40, 50 o 60.
0
K
11
#3
cocococo
Me parece raro porque la gente oriental venera a los ancianos, o eso creía.
0
K
7
#7
Dragstat
#3
sobre todo cuando si quitas a los mayores de 40, por lo viejos que son, y a los que todavía no pueden beber alcohol, te quedas solo con el 20% de la población.
0
K
20
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Evidentemento yo con 60 no pinto nada con esos chavales, pero si vas al pub del barrio que cierra a las 6 de la mañana, habemos allí de todo.
Pues no lo veo mal, es como si te dicen que en el local hay gente que fuma y que si te molesta el humo del tabaco quizá deberías buscar otro local donde esté prohibido fumar.
AVISO, si te molesta el ruido búscate otro sitio más silencioso. Mientras sea legal en Japón no veo el problema, no PROHÍBEN entrar, solo te avisan de como es el ambiente dentro.
Porque grupos de personas hablando entre ellas producen el mismo ruido aunque tengan mas de 40, 50 o 60.