Los bancos reservan este año sus mejores hipotecas para los más ricos y se las niegan a clientes con ingresos medios

El mercado hipotecario español ha cerrado 2025 con cifras históricas y un volumen de hipotecas firmadas que no se veía desde hace más de una década, impulsado por la estabilización de los tipos de interés y una gran competencia entre las entidades financieras, que han convertido a España en uno de los mercados con las hipotecas más competitivas y accesibles de Europa.