edición general
13 meneos
68 clics
Los bancos reservan este año sus mejores hipotecas para los más ricos y se las niegan a clientes con ingresos medios

Los bancos reservan este año sus mejores hipotecas para los más ricos y se las niegan a clientes con ingresos medios

El mercado hipotecario español ha cerrado 2025 con cifras históricas y un volumen de hipotecas firmadas que no se veía desde hace más de una década, impulsado por la estabilización de los tipos de interés y una gran competencia entre las entidades financieras, que han convertido a España en uno de los mercados con las hipotecas más competitivas y accesibles de Europa.

| etiquetas: bancos , hipotecas
11 2 0 K 119 actualidad
15 comentarios
11 2 0 K 119 actualidad
bronco1890 #7 bronco1890
Ya vivimos la época en la que te daban el 100% con un contrato temporal y fue un desastre, sobre todo para los pobres.
3 K 47
#11 Pitchford
#7 Ayer ví en el banco un poster ofertando hipotecas del 100% del valor de la vivienda para jóvenes. Supongo que serán con un aval público del 20%, pero me recordó viejos tiempos..
0 K 18
DrEvil #13 DrEvil
#11 O entrampando a sus padres, tíos, abuelos y bisabuelos. Aún recuerdo la época en la que se ejecutaban las hipotecas sobre los avalistas y la gente clamaba contra el banco en vez de contra la irresponsabilidad de quien los había entrampado y la de los que se dejaron entrampar.
1 K 26
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
este año sólo? ais!
0 K 19
UsuarioXY #3 UsuarioXY
Vaya por dios, no dan hipotecas de 300k euros a curritos de smi con contrato temporal. Pero esto es el fin según los rojelios.
2 K 19
Spirito #6 Spirito *
#3 Te diría algo más pero, en fin, sé que es inútil el diálogo con personas criaturas sin corazón ni alma.

¡Vuelve a la jaula! tussso, tussso...
2 K 39
#8 guillersk
#6 se te ve dialogante
0 K 10
Andreham #9 Andreham
#8 ¿Tú tienes conversaciones filosóficas con monos tira mierda?
1 K 16
Nómada_sedentario #10 Nómada_sedentario *
#3 con mejores hipotecas se refieren a tipos más bajos, independientemente del importe.
Pero ya sabemos que un "no rojelio" como tú tiene una capacidad intelectual limitada. Tampoco me preocuparía demasiado, es algo común a los de tu cuerda.
2 K 40
DrEvil #12 DrEvil
#10 Les dan tipos más bajos porque la probabilidad de morosidad es más baja.
No es culpa del banco lo de que "a perro flaco todo son pulgas".
Tampoco son entidades con fines sociales, así que no hay nada que reprocharles.
0 K 8
reithor #14 reithor
Está bien, nos salva de un rescate 2.0 dentro de unos años. En el primero se transfirieron muchos miles de millones del erario publico a los bancos. Y de propina unas cajas de ahorro.
0 K 12
#5 Horkid
Es el gobierno de los ricos empobreciendo aún más a los pobres y la clase media. No se trata de partidos de derechas frente a partidos de izquierda. Se trata de partidos, como PPSOE:VOX, que defienden los intereses de los ricos y empresas a costa de los impuestos, la salud y la vida de los ciudadanos; frente a partidos que intentan defender las necesidades de los ciudadanos (sanidad educación publicas); como Podemos, Sumar, IU, ERC;... Para la derecha gobernar es simplemente hacer negocios, Montoro es el máximo exponente.
Y también existe la posibilidad de votar a Escaños en Blanco , que no es lo mismo que votar en blanco.
0 K 10
#2 NoMeVeas *
Y así es como se instala una nobleza en el mundo capitalista y el resto estamos condenados a ser plebeyos. Los mejores se quedan atrás y sufren la pobreza de sus padres, solo los hijos de los ricos avanzan y disfrutan de la vida. La meritocracia muere y la mediocridad se instala.
0 K 8
Dragstat #4 Dragstat *
#2 Los bancos son empresas privadas que buscan maximizar el beneficio. Para estas cosas estaban las cajas de ahorros pero las usaron para corruptelas varias y ahora no hay alternativa. De todas maneras el concepto de caja de ahorro sería tachado de Comunista Bolivariano, así que no tendrían mucho sentido hoy en día.
0 K 20
#15 sliana
Se viene algo gordo
0 K 7

menéame