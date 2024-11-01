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Banco Central Europeo advierte posible racionamiento de alimentos en Europa por crisis energética

Banco Central Europeo advierte posible racionamiento de alimentos en Europa por crisis energética

El Banco Central Europeo advierte que el conflicto en Oriente Medio podría provocar escasez y racionamiento de alimentos en Europa, debido al impacto en energía y suministros clave.

| etiquetas: europa , crisis del golfo , racionamiento de alimentos
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Y nadie a pensado en decir a Zanahorio que su bloqueo y su guerrita está tocando los cojones ?
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DaniTC #8 DaniTC
#1 ¿Crees que no lo sabe? ¿Pero es que le importa Europa?
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#4 CosaCosa
Ya podriamos razionalizar sus sueldos y los paraisos fiscales
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mikhailkalinin #11 mikhailkalinin *
Tenemos que quitarnos de encima a esos imbéciles. El problema es que no es sencillo, y que tenemos ue hacerlo paso a paso, pero afirmando en cada uno de ellos nuestros principios. Y eso es de una complicación inenarrable, a la altura de los europeos, que somos los únicos que nos mola el tema.
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#2 DenisseJoel
Bueno, pero no fastidiemos la sorpresa. Los mánagers sabrán cuando informarnos de qué alimentos se racionan.
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Hay que empezar a incluir la carne de rico en el menú.
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ur_quan_master #13 ur_quan_master
Habrá que sacrificar a los políticos a los dioses para aplacar su ira y que nos envíen abundancia
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elTieso #10 elTieso
Cartillas de racionamiento, como los abuelos en la guerra. ¬¬
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#5 detectordefalacias
A partir de mañana todos los mercadona vacíos
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#7 fremen11
Voy a ir comprando papel higiénico, que luego no hay.....
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#9 jorgeesc
Cosa que dudo que sea competencia del banco central europeo, por otro lado...
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FunFrock #16 FunFrock
Yo siempre le echo 20 e al frigorífico
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Entre la escasez y la subida...latas de atún hamijos, y sobre todo es sabido los que dirán bah ñiñiñi son los que van corriendo para que no se les adelanten y hagan acopio a niveles avaricia
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#12 Feliberto
#3 Atún?? Será burgués el tío...
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#14 Beltza01
Como cuando nos decían que comeríamos insectos. Yo les quiero más.
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#15 veratus_62d669b4227f8
Aqui , en Europa, las cosas ocurren sin mas,.como caidas del cielo. Hay crisis economicas, guerras, se vuelan gaseoductos pero todo ocurre porque si y despues de que ocurra entonces debatimos durante dias semanas y meses de que hacer y de que manera al ciudadano Europeo se le puede meter mano en au bolsillo, asi es Europa .
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menéame