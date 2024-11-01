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Banco Central Europeo advierte posible racionamiento de alimentos en Europa por crisis energética
El Banco Central Europeo advierte que el conflicto en Oriente Medio podría provocar escasez y racionamiento de alimentos en Europa, debido al impacto en energía y suministros clave.
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:
europa
,
crisis del golfo
,
racionamiento de alimentos
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#1
HeilHynkel
¿Y nadie a pensado en decir a Zanahorio que su bloqueo y su guerrita está tocando los cojones ?
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#8
DaniTC
#1
¿Crees que no lo sabe? ¿Pero es que le importa Europa?
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#4
CosaCosa
Ya podriamos razionalizar sus sueldos y los paraisos fiscales
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#11
mikhailkalinin
*
Tenemos que quitarnos de encima a esos imbéciles. El problema es que no es sencillo, y que tenemos ue hacerlo paso a paso, pero afirmando en cada uno de ellos nuestros principios. Y eso es de una complicación inenarrable, a la altura de los europeos, que somos los únicos que nos mola el tema.
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#2
DenisseJoel
Bueno, pero no fastidiemos la sorpresa. Los mánagers sabrán cuando informarnos de qué alimentos se racionan.
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#6
Jointhouse_Blues
Hay que empezar a incluir la carne de rico en el menú.
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#13
ur_quan_master
Habrá que sacrificar a los políticos a los dioses para aplacar su ira y que nos envíen abundancia
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#10
elTieso
Cartillas de racionamiento, como los abuelos en la guerra.
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#5
detectordefalacias
A partir de mañana todos los mercadona vacíos
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#7
fremen11
Voy a ir comprando papel higiénico, que luego no hay.....
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#9
jorgeesc
Cosa que dudo que sea competencia del banco central europeo, por otro lado...
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#16
FunFrock
Yo siempre le echo 20 e al frigorífico
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#3
CharlesBrowson
Entre la escasez y la subida...latas de atún hamijos, y sobre todo es sabido los que dirán bah ñiñiñi son los que van corriendo para que no se les adelanten y hagan acopio a niveles avaricia
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#12
Feliberto
#3
Atún?? Será burgués el tío...
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#14
Beltza01
Como cuando nos decían que comeríamos insectos. Yo les quiero más.
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#15
veratus_62d669b4227f8
Aqui , en Europa, las cosas ocurren sin mas,.como caidas del cielo. Hay crisis economicas, guerras, se vuelan gaseoductos pero todo ocurre porque si y despues de que ocurra entonces debatimos durante dias semanas y meses de que hacer y de que manera al ciudadano Europeo se le puede meter mano en au bolsillo, asi es Europa .
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