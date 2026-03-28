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Un balonazo involuntario a un joven de etnia gitana desata una batalla campal en Latina: "Os vamos a matar, iros a vuestro puto país a jugar al fútbol"

Un balonazo sin querer en una pachanga de barrio. Eso fue todo lo que hizo falta para desatar una batalla campal en las pistas deportivas de la calle San Benigno, en el distrito madrileño de Latina. Todo ocurrió este pasado miércoles, sobre las 17.00 horas, cuando un grupo de jóvenes venezolanos jugaba un partidito de fútbol sala. En un momento dado, el esférico salió disparado y golpeó a un joven de etnia gitana que se encontraba cerca... Una chispa que lo prendió todo.

| etiquetas: deportes , reyerta
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18 comentarios
12 3 3 K 125 actualidad
Sandman #5 Sandman
Los venezolanos les han fallado.
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josde #8 josde *
#6 Y muy españoles. :troll:
3 K 49
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo *
Esto me recuerda a un caso, no sé si lo leí aquí, de un argentino al que se le chocó un chaval con la bicicleta. El chaval se tiraba por una cuesta con una bicicleta sin frenos con tan mala suerte que se se dio con el coche, pero sin sufrir ningún tipo de lesión más allá de unos arañazos. El argentino tuvo que cambiarse de pueblo y al final tuvo que regresar a Argentina. Y la familia del chaval ahorrando para pagar un viaje a las Américas.
3 K 35
Fedorito #4 Fedorito *
Imposible, los gitanos no son racistas y mucho menos xenofobos.
4 K 24
makinavaja #6 makinavaja
#4 ...y son muy tolerantes y comprensivos en caso de sucesos accidentales... :-D :-D :-D
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#17 bizcobollo
#6 No hacen nunca lo que no les gusta que les hagan a ellos
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antesdarle #10 antesdarle
El portador de dicho bastón era un ciudadano español, nacido en 1988, que fue detenido junto a su hijo (nacido en 2006) :shit: 37 años y ya tienes un hijo mayor de edad detenido.
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#1 Luiskelele
Welcome to Spain.
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Format_C #3 Format_C
Gitano gana a venezolano?
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elsnons #2 elsnons
Este no es el barrio de los actores y bohemios de Madrid ? Pues mira En que se ha convertido
4 K 17
#15 cajadecartonmojada
#2 No, ese es el barrio de La Latina. La noticia habla del distrito de Latina.
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#14 guillersk
Xenofoniaaaaa
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CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
idos, caguen vuestra raza, idos
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#7 Suleiman
Curioso que lo digan, los que no tienen país.
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Malinke #11 Malinke
#7 los han pillado, ahora tienen que respetar las leyes de España.
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#7 ¿Cómo que no tienen? Su país es Israel, son la decimotercera tribu, dicen...
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Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
#12 En serio? eso sale de alguna congregacion evangelica concreta o es una creencia extendida?
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#18 Oliram
¿Es solo una impresión que tengo yo, o hay mas gente que opina lo mismo?
Los que se consideran ellos mismos "GITANOS", en general son muy racistas.
Y ahora añadiré la cuñadez de turno
Yo no soy racista, pero.....
No soporto a los racistas.
Y ahora que me caigan mis correspondientes negativos
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menéame