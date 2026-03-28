Un balonazo involuntario a un joven de etnia gitana desata una batalla campal en Latina: "Os vamos a matar, iros a vuestro puto país a jugar al fútbol"

Un balonazo sin querer en una pachanga de barrio. Eso fue todo lo que hizo falta para desatar una batalla campal en las pistas deportivas de la calle San Benigno, en el distrito madrileño de Latina. Todo ocurrió este pasado miércoles, sobre las 17.00 horas, cuando un grupo de jóvenes venezolanos jugaba un partidito de fútbol sala. En un momento dado, el esférico salió disparado y golpeó a un joven de etnia gitana que se encontraba cerca... Una chispa que lo prendió todo.