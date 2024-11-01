Una baliza V16 será el nuevo entrenador del Real Madrid

Viendo que el cono no da resultado, el Real Madrid ha contratado a una baliza V16 como nuevo entrenador. Tras agradecer su trabajo al cono, que ha dirigido un partido con el Real Madrid en el que han quedado eliminados con el 17º clasificado de la Segunda División, el club ha explicado que buscan una señal de tráfico más moderna.
| etiquetas: f´tbol , real madrid , florentino , arbeloa , baliza v16
Ya se encargan los Ronceros y Pedreroles de blanquearlos y todo el madridismo diciendo Beeeeeee antes semejantes próceres del periodismo deportivo.