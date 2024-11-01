edición general
Baliza V16 - ¿Por qué es obligatoria? ¿Es una estafa? Resumen

Baliza V16 - ¿Por qué es obligatoria? ¿Es una estafa? Resumen  

En tres minutos, ¿qué es la famosa baliza v16, y para qué sirve? ¿Por qué se quitan los triángulos de toda la vida?

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Los triángulos no se quitan, los puedes poner, pero tienes que llevar la baliza obligatoriamente y activarla.
2 K 49
#5 fastbrian
#1 He leído por ahí que te pueden multar, pero debería verificarlo.
0 K 9
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#5 No, si tienes la luz puedes poner la luz y punto. Y si quieres puedes poner los triángulos. Pero la luz es obligatoria sí o sí.
2 K 37
#10 pozz *
#1 #7 No, los triangulos dejan de servir como señalizacion a partir del 1 de Enero en España... y si los usas, multa. Únicamente va a servir la estafa de baliza esta, y nada mas.
0 K 7
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#10 No, creo que no. Lo que dijeron en la DGT es que es obligatoria la luz y opcional los triángulos. Entre otras cosas puesto que si vas al resto de la UE tienes que tener los triángulos y puedes meterte la V16 por el culo.
0 K 14
#13 pozz
#11 Ya te aseguro al 100% que si, lo hable hace unos dias con un guardia civil y un policia local, los triangulos dejan de servir para el 1 de enero, unicamente puedes señalizar con la baliza, y nada mas... en España los unicos que tienen la excepcion de señalizar con baliza son los coches extranjeros. Esta imposicion es únicamente para España, si vas a Francia o Portugal, ahi señalizas con triangulos.
1 K 17
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#13 Yo entendí otra cosa. Pero bueno, ya veremos el 1 de enero. Lo que tengo claro que esto es un negocio redondo de cuatro listos.
1 K 21
#17 MADMax2
#10 A no ser que seas extranjero, en cuyo caso puedes usarlos.
0 K 10
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#5 80€ la primera vez, 40€ al 50%, ojo que están preparando la GC una operación llamada guantera, para parar a ver si la llevas.
0 K 20
#15 Katos
#1 pero para los extranjeros es completamente valido llevar los triángulos.
0 K 10
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Lo que no tiene sentido es tener un sistema conectado para que solo informe a DGT y nada más. Ni se integra con seguros, grúas, etc...

Vamos que vamos a hacer un año nuevo genial a los dos jubiletas de la DGT que han montado esta puta estafa.
0 K 14
Pertinax #16 Pertinax
#12 Los extranjeros de paso... y los extranjeros europeos en sus países. Ea decir, todo cristo en todas partes excepto nosotros aquí.
0 K 11
Pertinax #4 Pertinax *
Me pregunto por qué es obligatoria solo en España. Pregunta tonta, ya sé. ¿Porque vamos como un cohete?
0 K 11
#9 parladoiro *
#4 tiene sentido si el coche carece de botón SOS, que tiene funcionalidades superiores a la baliza, ya que la baliza con geolocalización es un sustituto de eso, pero un coche con botón SOS debería poder ir solo con una baliza luminosa «normal» homologada.
0 K 10
Esfingo #12 Esfingo
#4 Solo en España y para los españoles, los extranjeros de paso están exentos.
0 K 9
Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Activas la baliza pero solo vale para que salga en los navegadores que hay un coche ahí parado o lo que sea. Ahora estaremos obligados a llevar el móvil con el navegador puesto. Ya lo dije en otra noticia del tema: ahora seguro que nos obligan a comprar un soporte homologado para el móvil los que conducimos un coche de los de antes.
0 K 10
#6 fastbrian
Espero que a nadie se le ocurra trolear, no sé, por ejemplo activando miles de balizas al mismo tiempo. :troll:
0 K 9

