publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
42
clics
Baliza V16 - ¿Por qué es obligatoria? ¿Es una estafa? Resumen
En tres minutos, ¿qué es la famosa baliza v16, y para qué sirve? ¿Por qué se quitan los triángulos de toda la vida?
|
etiquetas
:
baliza
,
v16
,
dgt
3
1
0
K
55
ocio
17 comentarios
3
1
0
K
55
ocio
#1
Antipalancas21
Los triángulos no se quitan, los puedes poner, pero tienes que llevar la baliza obligatoriamente y activarla.
2
K
49
#5
fastbrian
#1
He leído por ahí que te pueden multar, pero debería verificarlo.
0
K
9
#7
cenutrios_unidos
#5
No, si tienes la luz puedes poner la luz y punto. Y si quieres puedes poner los triángulos. Pero la luz es obligatoria sí o sí.
2
K
37
#10
pozz
*
#1
#7
No, los triangulos dejan de servir como señalizacion a partir del 1 de Enero en España... y si los usas, multa. Únicamente va a servir la estafa de baliza esta, y nada mas.
0
K
7
#11
cenutrios_unidos
#10
No, creo que no. Lo que dijeron en la DGT es que es obligatoria la luz y opcional los triángulos. Entre otras cosas puesto que si vas al resto de la UE tienes que tener los triángulos y puedes meterte la V16 por el culo.
0
K
14
#13
pozz
#11
Ya te aseguro al 100% que si, lo hable hace unos dias con un guardia civil y un policia local, los triangulos dejan de servir para el 1 de enero, unicamente puedes señalizar con la baliza, y nada mas... en España los unicos que tienen la excepcion de señalizar con baliza son los coches extranjeros. Esta imposicion es únicamente para España, si vas a Francia o Portugal, ahi señalizas con triangulos.
1
K
17
#14
cenutrios_unidos
#13
Yo entendí otra cosa. Pero bueno, ya veremos el 1 de enero. Lo que tengo claro que esto es un negocio redondo de cuatro listos.
1
K
21
#17
MADMax2
#10
A no ser que seas extranjero, en cuyo caso puedes usarlos.
0
K
10
#8
Antipalancas21
#5
80€ la primera vez, 40€ al 50%, ojo que están preparando la GC una operación llamada guantera, para parar a ver si la llevas.
0
K
20
#15
Katos
#1
pero para los extranjeros es completamente valido llevar los triángulos.
0
K
10
#3
cenutrios_unidos
Lo que no tiene sentido es tener un sistema conectado para que solo informe a DGT y nada más. Ni se integra con seguros, grúas, etc...
Vamos que vamos a hacer un año nuevo genial a los dos jubiletas de la DGT que han montado esta puta estafa.
0
K
14
#16
Pertinax
#12
Los extranjeros de paso... y los extranjeros europeos en sus países. Ea decir, todo cristo en todas partes excepto nosotros aquí.
0
K
11
#4
Pertinax
*
Me pregunto por qué es obligatoria solo en España. Pregunta tonta, ya sé. ¿Porque vamos como un cohete?
0
K
11
#9
parladoiro
*
#4
tiene sentido si el coche carece de botón SOS, que tiene funcionalidades superiores a la baliza, ya que la baliza con geolocalización es un sustituto de eso, pero un coche con botón SOS debería poder ir solo con una baliza luminosa «normal» homologada.
0
K
10
#12
Esfingo
#4
Solo en España y para los españoles, los extranjeros de paso están exentos.
0
K
9
#2
Elbaronrojo
Activas la baliza pero solo vale para que salga en los navegadores que hay un coche ahí parado o lo que sea. Ahora estaremos obligados a llevar el móvil con el navegador puesto. Ya lo dije en otra noticia del tema: ahora seguro que nos obligan a comprar un soporte homologado para el móvil los que conducimos un coche de los de antes.
0
K
10
#6
fastbrian
Espero que a nadie se le ocurra trolear, no sé, por ejemplo activando miles de balizas al mismo tiempo.
0
K
9
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
