Bahréin denuncia un ataque con misiles iraníes contra una de sus refinerías

Las autoridades de Bahréin han denunciado este jueves un ataque con misiles lanzados desde Irán contra una de sus refinerías en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán.
| etiquetas: bahréin , ataque , misiles iran , refinería
#3 ¿trabajas con mi enemigo? Pues voy por ti. También es aplicable a este caso que menciono
Israel ya ataca cualquier cosa del Líbano. Hoy ha pedido, por ejemplo, que se vaya toda la población del sur de Beirut. Este es el tema uno.
El tema dos es si el estado libanés ha ofrecido a Hezbollah que se establezca en Líbano. Si hubiese sido que si, obviamente tendrías razón. EE.UU. está con el permiso y apoyo de Bahrain en Bahrain y atacando a Irán. Así que es un objetivo legítimo.
Los cuarteles de la plana mayor de Hezbolá.
Por eso ha especificado ese barrio en Beirut y no el norte o el oeste
Llenad las despensas porque todo va a subir de precio.