Bahréin denuncia un ataque con misiles iraníes contra una de sus refinerías

Las autoridades de Bahréin han denunciado este jueves un ataque con misiles lanzados desde Irán contra una de sus refinerías en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán.

7 comentarios
smilo #3 smilo
Como espectador no me parece bien que Irán ataque las refinerías porque nos va a perjudicar bastante, pero si me pongo en el lugar de Irán haría lo mismo, trabajas con mi enemigo? Pues voy por ti.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Por esa misma regla de tres Israel estaría legitimado a atacar cualquier cosa del Líbano (no sólo las bases de Hezbolá) hasta que el Líbano no saque la milicia iraní de Hezbolá del país.

#3 ¿trabajas con mi enemigo? Pues voy por ti. También es aplicable a este caso que menciono
Priorat #5 Priorat *
#4 No me vengas con falacias y a hacerte el cínico.

Israel ya ataca cualquier cosa del Líbano. Hoy ha pedido, por ejemplo, que se vaya toda la población del sur de Beirut. Este es el tema uno.

El tema dos es si el estado libanés ha ofrecido a Hezbollah que se establezca en Líbano. Si hubiese sido que si, obviamente tendrías razón. EE.UU. está con el permiso y apoyo de Bahrain en Bahrain y atacando a Irán. Así que es un objetivo legítimo.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 ¿Y que es lo que hay en un barrio en el sur de Beirut?
Los cuarteles de la plana mayor de Hezbolá.

Por eso ha especificado ese barrio en Beirut y no el norte o el oeste
Priorat #1 Priorat
Saquen las bases estadounidenses de su país. Esto ↓↓↓  media
Huaso #2 Huaso
#1 las bases usanas en la región son un espejismo. Pura imagen.
#6 Dav3n *
Indirectamente relacionada, obligada lectura para saber la que se nos viene con esto de Ormuz y los cierres en el Golfo (el último envío va comentando los primeros síntomas en diferentes lugares del planeta):

www.meneame.net/story/el-apocalipsis-1

Llenad las despensas porque todo va a subir de precio.
