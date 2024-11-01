·
Azcón convoca elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero al no negociarse los presupuestos
Jorge Azcón, presidente de Aragón, no ha sido capaz de negociar con PSOE y Vox un techo de gasto y unos nuevos presupuestos autonómicos y ha decidido el adelanto electoral
|
azcón
aragón
elecciones anticipadas
presupuestos
16
4
0
K
162
politica
25 comentarios
16
4
0
K
162
politica
#10
Barney_77
#9
A mi que cojones me estás contando? Solo digo que son presupuestos hay que convocar elecciones, pero tú me sales con gilipolleces.
4
K
59
#1
Antipalancas21
Azcón es un inútil mas de los del PP, convoca elecciones y le va a salir igual todo.
2
K
43
#6
Barney_77
#2
#1
Sin presupuestos se debería convocar elecciones. Vale para autonomías como para España.
6
K
76
#7
Antipalancas21
#6
Pues en CYL llevan asi dos años ya
1
K
31
#8
Barney_77
#7
Deberían convocar elecciones.
2
K
39
#9
Antipalancas21
#8
Si como en valencia, verdad
1
K
31
#11
Glidingdemon
#6
Desde cuándo? La primera legislatura de la hija de fruta cuantos presupuestos presento? La ultima de Rajoy cuántos? O solo vale cuando digan los fachas?
2
K
34
#12
Barney_77
*
#11
Me vale desde que Pedro Sánchez dijo que un gobierno sin presupuestos No puede gobernar y que debe convocar elecciones. ¿Te vale a ti?
1
K
26
#14
Pacman
#12
no lo dice Sánchez. Lo dice la ley.
0
K
11
#22
Barney_77
#14
Y Sánchez se la pasa por el forro. Y aquí le defienden
0
K
17
#24
sorecer
#14
Y donde lo dice?
0
K
11
#19
Glidingdemon
#12
a mí me vale todo, te vale a ti que todo eso se aplique a todos o solo con el perro? Porque yo a los sociolistos no los defiendo, yo soy rojo, pero me hace gracia lo ofendidos que estáis todos los de la derecha cuando el perro os vacila, y sois lo mismo o peor que ellos y vais de dignos, cuando la corrupción y la mentira va en vuestro ADN. Os pensáis que los demás ni tienen memoria ni que vuestros partidos son la misma caterva de hijos de puta ladrones, puteros y drogadictos de siempre.
0
K
8
#21
Barney_77
#19
De aplicación con todos.
0
K
17
#13
mariKarmo
*
#6
El problema es que los "debería" dejan las cosas a la libre interpretación moral e inmoral, oportunista e importunista.
Quizás habría que blindar estos temas en la legislación y así luego no habría discusión. Tanto para sí, como para no.
Cuando le pasa al PSOE los que les votamos defendemos que "no es necesario". Cuando le pasa al PP, los que lo votan defienden que "no es necesario".
Entonces, ya sabes... al final estas discusiones dan risa porque todo el mundo tiene razón. Ni debe ni no debe.
Para mi opinión, se deben convocar elecciones? pues depende de los presupuestos que se estén prorrogando. Sirven? no. No sirven? sí.
1
K
18
#23
sorecer
#6
No.
0
K
11
#25
Barney_77
#23
¿Y por qué no? Los presupuestos hay que presentarlos para debate y votación. Lo dice la constitución y el año pasado ya se pasó por el forro. Aparte de eso, era Pedro Sánchez el que lo decía, pero como siempre, cambia de opinión.
0
K
17
#3
YSiguesLeyendo
Pilar Alegría ("Pili Juerga' en el dialecto de Losantos) se va a dar una hostia histórica!
2
K
36
#2
Albarkas
Este tipo va a perder votos frente a Vox. Se cree que va a rebañar votos de extrema derecha de los desengañados y es justo al contrario. Ahora los ultras están en ebullición.
Mal vamos.
1
K
29
#5
angelitoMagno
Dejar claro que esta vez el PSOE ha propuesto al PP el apoyo al techo de gasto, para que los populares no tengan que depender de VOX.
El PP prefiere adelantar elecciones a llegar a un acuerdo con el PSOE. Y total, para que tras las elecciones sigan dependiendo de VOX
1
K
26
#4
angelitoMagno
El PP le sigue cediendo espacio electoral a VOX y poniendo en evidencia su incapacidad de gobernar en las autonomías.
Todo ello con tal de forzar al gobierno a adelantar elecciones al no poder aprobar presupuestos.
¿Qué puede salir mal?
1
K
26
#15
Pacman
#4
que me llamen para mesa electoral y estaré de vacaciones
0
K
11
#16
pedrario
Convocar elecciones por no poder aprobar presupuestos, que locos
0
K
11
#20
Shuquel
#18
¿Y Feijoo daría la presidencia a Abascal si Vox saca más escaños que el PP?
0
K
10
#17
Shuquel
Jugada maestra del PP, deja en evidencia a Sánchez convocando elecciones en Extremadura y Aragón.
El problema es que tras estas elecciones quedará el PP en evidencia porque va a depender todavía más de Vox perdiendo poder en la derecha.
Como tarde mucho en celebrarse las elecciones generales igual Vox se come al PP y el partido más votado es el PSOE.
0
K
10
#18
PerritaPiloto
#17
El más votado puede ser el PSOE, pero si al bloque de derechas la salen las cuentas igual es Pedro Sánchez el que deja de ser presidente porque no quiere seguir siéndolo, como le pasó a Alberto Núñez Feijóo.
0
K
8
