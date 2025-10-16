edición general
Ayuso revive la Ciudad de la Justicia de Aguirre tras 20 años de espera, tres fiascos, condenas a cárcel y millones de euros públicos perdidos

Alejada de una fotografía que remite a un pasado tenebroso: la de Esperanza Aguirre colocando hace prácticamente 20 años, casi en el mismo lugar, la primera piedra de un proyecto destinado, como el de ahora, a reunir todas las sedes judiciales de Madrid en un único núcleo radicado en Valdebebas (Hortaleza). Solo aquel acto de 2007 costó 1,4 millones de euros. Después se gastaron cientos de millones más. Y únicamente se levantó un edificio de los 14 previstos. Esto dijo Aguirre cuando declaró como testigo en el juicio que acabó condenando a...

| etiquetas: ayuso , esperanza aguirre , ciudad de la justicia , corrupción , pp
elTieso #1 elTieso
Qué hija de fruta.
Spirito #6 Spirito
#1 Esa señora psicópata debería haber estado enjaulada desde hace muchos años.
Delay #2 Delay *
La envío desde msn por los tikismikis del muro de pago
elpais.com/espana/madrid/2025-10-16/ayuso-revive-la-ciudad-de-la-justi
karakol #4 karakol
Que caros nos salen los desvíos de atención de la marioneta corrupta.
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
El Zendal ha dejado de producir sobres y hay que abrir nuevas vías.

Que poco nos roba pá lo cuqui que es!
Chinchorro #5 Chinchorro
Venga madrileños, pagad la fiesta de sobres de los peperufos! Que no se diga!
#7 Leon_Bocanegra
Y los juegos olímpicos para cuando?
