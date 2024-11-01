edición general
Ayuso redobla su cruzada contra el aborto tras perder en los tribunales: los no nacidos contarán para la matrícula escolar

Las familias pueden presentar sus solicitudes para asegurar plaza escolar durante el curso 2026-2027 y, este año, se tendrá en cuenta al nasciturus como miembro de la unidad familiar para aplicar el criterio de familia numerosa en los baremos para entrar a uno de los centros académicos -públicos o concertados- de la autonomía.

#1 Celsar
Menuda sandez, no se cansa la derecha de hacer el imbécil.
camvalf #13 camvalf *
#1 ten en cuenta que hablar para un público muy fanatizado. Es lo mismo que las famosas bajadas de impuestos donde la mayoría solo se ahora un par de cientos de euros al año y aplauden hasta con las orejas.
Dragstat #15 Dragstat
#1 no, porque da votos. Monta un circo y te llueven los votos.
#16 concentrado
#1 ¿Y si se pierde el bebé durante la gestación se pierde la plaza? :troll:
Furiano.46 #3 Furiano.46
La gilipollez de hoy. Tempranito y calentita
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#3 Todavía le quedan horas para superarse con una gilipollez mayor.
Cehona #4 Cehona *
Luego solicitas el cheque bebé y te dicen que no hay fondos.
Es todo tan macarra...
Uge1966 #2 Uge1966
No se puede ser más patético...
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Y las pajas?
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#6 genocidio
estemenda #5 estemenda
¿Como? entiendo que alguien que no ha nacido carece de entidad legal para computar como ciudadano :-S
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Buen retrato de Ayuso, protegiendo a los no nacidos y posicionándose al lado de quienes asesinan niños con armamento militar.
lvalin #11 lvalin
El aborto debería haber sido obligatorio....para su madre.
manbobi #7 manbobi
Los no nacidos irán a la mili
#12 daniMate *
Trucazo. Te quedas embarazada en primavera para echar la matrícula de tus hijos y luego abortas justo después de echarla.

Total, es algo que solo tienes que hacer cada 6 años.

Esto no es la primera vez que se propone desde el PP.
#14 hdptest001
En mi opinión, esta noticia es deleznable. No sé que tendrá que ver con el aborto el que se pueda reservar la plaza de infantil estando embarazada y con que el embarazo ya cuente para los beneficios que suponen ser familia numerosa.


El pasado martes, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, explicaba en las últimas horas que “este año tenemos como novedad el criterio del concebido no nacido, que se tendrá en cuenta para la escolarización de Primer Ciclo de

