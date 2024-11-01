Ayuso redobla su cruzada contra el aborto tras perder en los tribunales: los no nacidos contarán para la matrícula escolar

Las familias pueden presentar sus solicitudes para asegurar plaza escolar durante el curso 2026-2027 y, este año, se tendrá en cuenta al nasciturus como miembro de la unidad familiar para aplicar el criterio de familia numerosa en los baremos para entrar a uno de los centros académicos -públicos o concertados- de la autonomía.
Es todo tan macarra...
Total, es algo que solo tienes que hacer cada 6 años.
Esto no es la primera vez que se propone desde el PP.
El pasado martes, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, explicaba en las últimas horas que “este año tenemos como novedad el criterio del concebido no nacido, que se tendrá en cuenta para la escolarización de Primer Ciclo de
