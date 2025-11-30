·
20
meneos
45
clics
Ayuso recurre al terrorismo y Venezuela para cargar contra Sánchez: "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra"
El Gobierno, ha asegurado, es "una mafia que no solo pretende abrir viejas heridas, es que busca provocarlas, fabrica bandos en España, y eso es imperdonable".
etiquetas
:
ayuso
,
eta
,
pp
politica
44 comentarios
Comentarios destacados:
#1
Esteban_Rosador
Al fin y al cabo, mentira no es delito.
4
K
84
#8
luspagnolu
#1
Cada vez tengo más claro que Ayuso habla para indigentes intelectuales y emocionales.
18
K
219
#11
Tontolculo
#8
pues debe de haber muchos porque le va bien
0
K
10
#43
obmultimedia
#11
Al PP le va muy bien este argumento de crispacion, cuanto mas dividida y asqueada este la ciudadania, menos ganas les entra de votar y esto lo saben muy bien.
La baja participacion les beneficia dado que siempre les votan los mismos digan o hagan lo que sea.
0
K
11
#12
makinavaja
#8
Efectivamente... para sus votantes...
1
K
24
#20
ur_quan_master
*
#8
tienen claro su target de gente. Lo peor es que dada la abundancia de este tipo de personasby del discurso de odio puede llegar a ganar.
0
K
11
#24
mariopg
#8
lo mismo que trump, y son mayoría
0
K
8
#26
luspagnolu
#8
Por si alguien se ofende, quería aclarar también, que se me ha olvidado, que también habla para indigentes morales.
0
K
20
#31
Aokromes
#1
si lo es, no siempre, pero en ciertas circunstancias, mentir es delito.
0
K
10
#10
El_Tio_Istvan
*
www.meneame.net/story/falangistas-marchan-contra-regimen-genocida-78-c
Esto iba para el muy cobarde y no menos analfabeto funcional de
#_5
4
K
77
#9
IngridPared
#5
Has usado bien los tiempos:
apoyaban
los
actuales
.
4
K
62
#34
Aokromes
#9
no, no lo ha hecho bien, pero bueno, es el sionista de alcama.
0
K
10
#36
fofito
*
#9
No,no lo ha empleado bien. Ni tú tampoco.
De los actuales socios del gobierno, algunos, apoyaban las acciones de ETA en su momento. Afortunadamente para todos, incluido el manipulador de más arriba, aquello acabó hace años.
Gracias a muchos que nunca apoyaron a la banda y a los que , aunque una vez lo hicieron,dejaron de hacerlo en algún momento.
Así que no, entre quiénes apoyan al gobierno no hay nadie que apoye lo que hizo ETA
0
K
10
#6
Graffin
Si te crees estas mierdas y votas a estos pirados eres subnormal. No hay que darle más vueltas.
3
K
44
#23
Ratoncolorao
#15
Ni Ayuso con la Falange.
1
K
32
#7
El_Tio_Istvan
*
Comportamiento patetológico.
1
K
27
#22
angelitoMagno
#15
De los creadores de "El PP no es franquista aunque fuera fundado por franquista" llega "Bildu es ETA"
1
K
25
#13
makinavaja
*
#5
¿Tú te has enterado de que ETA ya desapareció hace años? Y por cierto, lo del tiro en la nuca también lo hacían los de Falange unos años antes, por si no lo recuerdas....
1
K
24
#15
alcama
#13
De los creadores de "El rey Felipe es el heredero de Franco" , ahora llega "Otegi no tiene nada que ver con ETA"
0
K
6
#33
oceanon3d
#13
Yo lo tengo en el ignore ... lo que me ahorro de sinsentidos.
0
K
8
#21
Ratoncolorao
*
#5
tú eres más de apoyar que se mueran más mil ancianos en residencias que lo pensamos todos, porque eso sí es de ser españoles de bien
0
K
20
#17
josete15
los de bien, porque los de mal nos estamos cagando en los muertos de la hija de fruta cuando la vemos aparecer.
0
K
10
#19
josete15
joder, al final os va a hacer falta despertar como en el final de Los Serrano.
0
K
10
#42
oceanon3d
Y se arrogan hablar por los españoles ... por todos los españoles.
Ni cabía un tonto más en esa plaza ... ni un más que presunto delincuente.
0
K
8
#41
oceanon3d
#39
¿No te aburres?
0
K
8
#44
patriota_de_pandereta
#41
¿Lo dices tú que llevas 29k mensajes en este sitio?
0
K
6
#29
tetepepe
#16
Por eso votan al PP
0
K
7
#30
patriota_de_pandereta
#29
No, era una manifestación sin ideología
0
K
6
#37
tetepepe
#30
Anda! Como Franco, sin ideología.
0
K
7
#38
patriota_de_pandereta
#37
No, Franco tenía ideología. Revisa la historia antes de hacer el ridículo
0
K
6
#40
Aokromes
#29
o a vox.
0
K
10
#2
alcama
Dice lo que pensamos todos los españoles
0
K
6
#4
Esteban_Rosador
*
#2
Tampoco te vengas arriba,
solo los españoles de bien, los que estáis del lado bueno de la historia
.
11
K
159
#5
alcama
#4
Hombre, yo creo que todos los españoles están en contra del tiro en la nuca, que es lo que hacía ETA y apoyaban los actuales socios del Gobierno.
Si eso te parece ser un español de bien ...
0
K
6
#27
MiguelDeUnamano
#4
Vaya, creí que el "no te vengas arriba" era por lo de
pensar
.
0
K
15
#32
Aokromes
#4
#25
estaba por responderle, luego me fije que es alcama.
0
K
10
#25
tetepepe
#2
Una mierda. Yo soy español y no pienso semejante estupidez.
1
K
17
#28
alcama
#25
Quizá ni pienses
0
K
6
#3
patriota_de_pandereta
Los demócratas hemos salido hoy a la calle para gritar que estamos en contra de la corrupción del gobierno. Las ratas piojosas se quedaron en casa
0
K
6
#14
makinavaja
#3
Pues parece que pocos demócratas había... ¿ya no traéis al personal de provincias a cambio del bocata?
4
K
58
#16
patriota_de_pandereta
#14
Es el problema que hay en España, que una mayoría está a favor de la corrupción.
0
K
6
#18
alcama
#3
El votante de izquierdas, un domingo por la mañana, está durmiendo la mona
1
K
-1
#35
oceanon3d
#3
Como la cuenta es de hace tres minutos y solo tienes este comentario solo me queda hacer una pregunta.
¿Ironía o clon ?
0
K
8
#39
patriota_de_pandereta
#35
¿Tú también defiendes a los corruptos? Esa es la pregunta que deberías responderte a ti mismo
0
K
6
