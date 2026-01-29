edición general
Ayuso presume de transparencia después de ocultar las actas con Quirón y las auditorías de los hospitales

La presidenta madrileña elogia también la independencia de la Cámara de Cuentas después de haber cambiado la ley para controlar este organismo. Además, la presidenta ha presumido de la transparencia con la que actúa su Gobierno. Esto, solo unas semanas después de que la SER en Madrid adelantara que el Ejecutivo autonómico pagó 500 millones de euros al Grupo Quirón y Ribera Salud sin informar de ello en una rueda de prensa

#5 laruladelnorte
Además, la presidenta ha presumido de la transparencia con la que actúa su Gobierno. Esto, solo unas semanas después de que la SER en Madrid adelantara que el Ejecutivo autonómico pagó 500 millones de euros al Grupo Quirón y Ribera Salud sin informar de ello en una rueda de prensa y de que un informe de la Cámara de Cuentas señalara que la Consejería de Economía había transferido 61 millones de euros presupuestados, en principio, a las residencias para pagar parte de la deuda con estas dos empresas sanitarias.

Pequeños detallitos... :roll:
3 K 44
yoma #1 yoma
Ayuso es capaz de presumir hasta de la mierda que caga.
2 K 35
ur_quan_master #4 ur_quan_master
¿Transparente es lo que no se ve, no?
Pues eso, transparencia y libertad
0 K 12
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#4 Y si a pesar de todo lo que se ve ya, va y vuelve a ganar con mayoría, me temo entonces que el problema está en quienes le otorgan su confianza en las urnas, y eso tiene muy difícil solución.
0 K 12
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Poco oculta para lo guapa que es.
0 K 12
josde #7 josde
#2 Ya esta un poco pasada de años y de kilos.
0 K 14
camvalf #3 camvalf
Es que cuando habla de transparencia es la que se pone por la noche con ese ciudadano anónimo del que vd habla.
0 K 11
josde #8 josde
#3 El delincuente confeso, no.
0 K 14

