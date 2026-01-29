Ayuso presume de transparencia después de ocultar las actas con Quirón y las auditorías de los hospitales

La presidenta madrileña elogia también la independencia de la Cámara de Cuentas después de haber cambiado la ley para controlar este organismo. Además, la presidenta ha presumido de la transparencia con la que actúa su Gobierno. Esto, solo unas semanas después de que la SER en Madrid adelantara que el Ejecutivo autonómico pagó 500 millones de euros al Grupo Quirón y Ribera Salud sin informar de ello en una rueda de prensa