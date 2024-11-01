edición general
Ayuso se pregunta cómo explicar a los jóvenes que tienen que "trabajar fuerte" y las redes lo resumen: "Ya os están preparando, chavales"

Viene fuerte el Partido Popular. Lo mismo te amenazan con ir "pa'lante" que alaban la victoria electoral de un simpatizante de Pinochet, hijo de un nazi. Ahora avisan a los jóvenes ante su posible llegada al poder: van a tener que "trabajar fuerte". Caretas fuera. Estas son las palabras de Isabel Díaz Ayuso este lunes en la cena de Navidad del PP de Madrid: "Cuando llegue el Partido Popular, presidente, que evidentemente esto va a ser en cualquier momento, ¿qué herencia nos queda? ¿Cómo le explicamos a los jóvenes que hay que trabajar fuerte?".

Comentarios destacados:    
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Obviando lo de que ya se vean gobernando el país, ¿qué está queriendo decir con esto la presidenta madrileña? ¿Que los jóvenes trabajan flojo?.
4 K 77
#20 unocualquierax *
#1
Quiere decir que tienen que trabajar más fuerte para que ella se pueda comprar otro ático a su costa.
1 K 20
#10 cybermon
Trabajar es cosa de pobres. Nosotros los políticos somos ricos
1 K 40
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#10 Por eso algunos no han pegado palo al agua en toda su vida.
0 K 16
skaworld #5 skaworld *
Q salga a contarselo a la chavalada desde la terraza de su duplex, o si quiere ser mas discreta, que vaya por los barrios, como el tapicero con un megafono enganchado al Maseratti.

Será por ideas..
2 K 28
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
Con ese comentario Ayuso como siempre demostró que, como ella esta rodeada de corrupción por todos lados se cree que los demás que no son como ella y su pareja, son unos vagos, mas si son jóvenes y no quieren trabajar por 600€ al mes media jornada alterna de mañana y tarde.
1 K 23
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Como ella, que se dejaba los cuernos de Community Manager de un perro.
1 K 22
#16 Nasser
Lo que no está claro si hay que trabajar fuerte para cobrar 4000 euros al mes por llevar el Twitter de un perro, o como ganar un millón para un piso en corrupciones Quirón
1 K 22
Arzak_ #9 Arzak_
14 a 16 horas diarias por por un sueldo miserable y un contrato que incumpla los convenios. Los grandes empresarios amigos de Ayuso lo agradecerán. 8-D
2 K 21
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
Pues va de palo con toda la tecnobrozada y los aspirantes a streamers (que son sus votantes potenciales). Ni formación, ni ganas de trabajar en otra cosa que no sea hacerse famosos por decir paridas en directo.
1 K 20
#7 Sacapuntas
¿Trabajar fuerte? ¿Como quién? Y más importante aún: ¿dónde está mi línea de salida y dónde estaba la suya?
1 K 19
Kantinero #12 Kantinero *
Trabajar fuerte, de lo contrario tendréis que afiliaros y pasear el perro para un partido que mangonee subvenciones en forma de avales a vuestra familia, echaros un novio rico (la procedencia de su fortuna es irrelevante), pillar el medio de comunicación de vuestro pueblo y colonizadlo, rodearos de personal con necesidades empresariales públicas por ejemplo aseguradoras o centros de salud, tened siempre a ETA y Sanchez en la cartuchera, es importante que en la trastienda este un mafioso borracho con influencia en la justicia y los medios de comunicación, que sepa orientaros.

Por último pillaros el último modelo de AirPods
0 K 15
Priorat #2 Priorat
Luis, se fuerte.
0 K 12
OrialCon_Darkness #14 OrialCon_Darkness
Normal que no sepa cómo explicarlo, ya que siempre ha sido una parásita que ha vivido del partido.
0 K 10
#19 atrompicones
- ¿Qué digo?, ¿Qué digo? - Bzzz...Cualquier cosa, lo que se te ocurra.
0 K 10
#21 atrompicones
Menudo panorama, trabajar duro o ir a la guerra.
0 K 10
#18 pirat
Todo un ejemplo, estudiante mediocre por lo que ha sido premiada por la universidad... tras llevar las redes sociales de la perra de esperrancia, beneficiarse de un alzamiento de bienes de manual y chiringuitos madrilis varios, destacar que se peina sola al acceder a la presidencia de madrí para ajusticiar a los residentes con soledad y agonía haciendo de marioneta.
Todo un currículum en el rebosan las barbaridades y faltan méritos.
0 K 9
antesdarle #3 antesdarle
Bueno Llados, Ayuso, todos vienen a decir lo mismo :troll:
0 K 9
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
Mejor ser paguitero, como el meneante medio.
0 K 8
Don_Pixote #8 Don_Pixote
¿ha probado a utilizar un latigo?
0 K 8
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#8 Ya lo hace con el novio
0 K 10
#15 Kikoncito
Ya se inventaran algún bulo.
0 K 7

