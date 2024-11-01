Ayuso se pregunta cómo explicar a los jóvenes que tienen que "trabajar fuerte" y las redes lo resumen: "Ya os están preparando, chavales"

Viene fuerte el Partido Popular. Lo mismo te amenazan con ir "pa'lante" que alaban la victoria electoral de un simpatizante de Pinochet, hijo de un nazi. Ahora avisan a los jóvenes ante su posible llegada al poder: van a tener que "trabajar fuerte". Caretas fuera. Estas son las palabras de Isabel Díaz Ayuso este lunes en la cena de Navidad del PP de Madrid: "Cuando llegue el Partido Popular, presidente, que evidentemente esto va a ser en cualquier momento, ¿qué herencia nos queda? ¿Cómo le explicamos a los jóvenes que hay que trabajar fuerte?".