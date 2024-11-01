edición general
Ayuso participará en una gala celebrada en la residencia de Trump en Mar-a-Lago

Ayuso participará el próximo martes 10 de febrero en la gala ‘The Hispanic Prosperity Gala’ celebrada en Mar-a-Lago, en la residencia privada de Donald Trump, en plena oleada informativa de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein que salpican directamente a Trump.La gala está organizada por la plataforma Latina Wall Steet, Titanes de Wall Street y Trump Vozka y presumen de reunir “a líderes mundiales empresarios y visionarios para promover la prosperidad estadounidense y fortalecer las alianzas comerciales y financieras estratégicas entre Es

#1 Suleiman
Por si queda alguna duda que es la franquicia de Trump...
emmett_brown #2 emmett_brown
Caretas fuera.
#3 tierramar
Trump y Ayuso están colaborando, impulsando la inmigración latina, votantes de derecha, hacia Madrid y España. Inundando España con votantes latinos de derecha. La duda es: Trump ¿a quién colocara de presidente a Ayuso o a Feijóo o tendrá a algún otro en la manga?
