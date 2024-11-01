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Ayuso insta a Vox a llevar a las Cortes la pérdida de nacionalidad a migrantes condenados por organización criminal

Ayuso insta a Vox a llevar a las Cortes la pérdida de nacionalidad a migrantes condenados por organización criminal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado este domingo al Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea a llevar a las Cortes Generales su propuesta para que los migrantes pierdan la nacionalidad española adquirida si tienen una condena firme por pertenencia a organización criminal y sean expulsados del país.

| etiquetas: ayuso , inmigrantes , nacionalidad , española , expulsión
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25 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 candonga1 *
Juanca... calienta, que sales.
8 K 118
vicus. #4 vicus.
#2 No, primero que devuelvan el dinero y lu go que se pire.
3 K 58
calde #24 calde
#2 Y el resto de la familia...
0 K 14
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Los españoles no pueden perder la nacionalidad porque es anticonstitucional

Ayuso no puede perder la decencia porque no tiene.
7 K 83
#17 cirilo
#7 seguro?
Lee el artículo 11 de la constitución.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
0 K 6
#21 unaiur *
#17 Para los que no entiendan que es un español de origen, es aquel que adquiere la nacionalidad española al nacer, sea por derecho de sangre o derecho de suelo, o en el momento de la adopción si uno de sus padres adoptivos es español.
0 K 6
ur_quan_master #23 ur_quan_master *
#17 seguro.
Ese artículo de la Constitución está redactado así para poder revertirla en los casos en que haya fraude en la nacionalización.

Pero castigar a delincuentes comunes nacionalizados con la pena adicional de la pérdida de la nacionalidad va en contra del principio constitucional de igualdad de los ciudadanos.
0 K 12
#22 Comorr
#7 si es de origen no pero si es adquirida si
0 K 6
yoma #6 yoma
Ayuso como siempre diciendo estupideces. Se habrá leído en algún momento nuestra Constitución.
3 K 41
#18 cirilo
#6 toma art 11.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
0 K 6
#20 Comorr
#18 “de origen”
0 K 6
vicus. #15 vicus.
“Son españoles los que no pueden ser otra cosa.”

Hasta que Ayudo mandó parar, una infraser, una lisiada mental, una ignorantes integral, acaba de matar a Antonio Cánovas del Castillo. Y de ahora en adelante, para que conste y se haga saber, según la mandataria de la Comunidad de Madrid "Son españoles los que a mí sale de chocho y ni uno mas".
1 K 40
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y a los que sus padres son inmigrantes pero se consideran españoles? :troll:
1 K 36
vicus. #3 vicus.
Los españoles de origen inmigrante tienen que puros y castos, mientras que los españoles de ocho apellidos españoles, muy españoles, mucho españoles, pueden cometer todas las tropelías que quieres por ser puros de sangre, descendientes de Pelayo.
2 K 32
Mesto #8 Mesto
#3 Tras aplaudir tu gloriosa Performance te pondré un ejemplo simple:

Si mi hijo se baja los pantalones en mitad del salón y suelta un truño le reprocharé su comportamiento e intentaré hacerle entender que eso no está bien. Es mi hijo y tengo responsabilidad sobre él. pero eso no implica en ningún momento que tal acto de derecho al hijo del vecino a venir a cargarse en mi salón.

No sé si me explico
1 K 17
Andreham #11 Andreham
#3 Exacto, hay usuarios como #_8 (me tiene en ignore así que te doy manita) que en su mente podrida se cree que alguien tiene más derechos o menos o tiene más peso o menos que otro simplemente porque su madre parió en España y no fuera.

Es un argumento estúpido que se cae con juntar 2 neuronas, pero como no les da ni para eso, los fascistas lo aprovechan para agitar el avispero y que no se hable de sus delitos, infinitamente más serios.
4 K 73
#12 Beltza01
Me recuerda a Rosa Diez, que siendo del PSOE, salía en todas las con los del PP.
1 K 23
Kantinero #16 Kantinero
#12 Garcia Page
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Mesopotámico #14 Mesopotámico
Si alguien viene a tu casa y te la lia, es normal que lo eches, no lo veo nada mal
1 K 21
vicus. #25 vicus. *
¿Cómo se pierde la Nacionalidad
Los Españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la Nacionalidad Española por residencia) perderán la Nacionalidad Española si:

Después de adquirir la Nacionalidad Española utilizan durante un plazo de tres años la Nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la Española.
Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del Gobierno.
Cuando…   » ver todo el comentario
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reivaj01 #13 reivaj01
Poco insta pa lo guapa que es
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CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
Mis dieses
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#5 z1018
Si don tan patriotas, ¿por qué no por la comisión de cualquier delito doloso?
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SuperMichiron #9 SuperMichiron
#5 Son patriotas pero de los de una comisión pa mi y patiotra
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menéame