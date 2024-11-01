Ayuso insta a Vox a llevar a las Cortes la pérdida de nacionalidad a migrantes condenados por organización criminal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado este domingo al Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea a llevar a las Cortes Generales su propuesta para que los migrantes pierdan la nacionalidad española adquirida si tienen una condena firme por pertenencia a organización criminal y sean expulsados del país.
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Ayuso no puede perder la decencia porque no tiene.
Lee el artículo 11 de la constitución.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
Ese artículo de la Constitución está redactado así para poder revertirla en los casos en que haya fraude en la nacionalización.
Pero castigar a delincuentes comunes nacionalizados con la pena adicional de la pérdida de la nacionalidad va en contra del principio constitucional de igualdad de los ciudadanos.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
Hasta que Ayudo mandó parar, una infraser, una lisiada mental, una ignorantes integral, acaba de matar a Antonio Cánovas del Castillo. Y de ahora en adelante, para que conste y se haga saber, según la mandataria de la Comunidad de Madrid "Son españoles los que a mí sale de chocho y ni uno mas".
Si mi hijo se baja los pantalones en mitad del salón y suelta un truño le reprocharé su comportamiento e intentaré hacerle entender que eso no está bien. Es mi hijo y tengo responsabilidad sobre él. pero eso no implica en ningún momento que tal acto de derecho al hijo del vecino a venir a cargarse en mi salón.
No sé si me explico
Es un argumento estúpido que se cae con juntar 2 neuronas, pero como no les da ni para eso, los fascistas lo aprovechan para agitar el avispero y que no se hable de sus delitos, infinitamente más serios.
Los Españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la Nacionalidad Española por residencia) perderán la Nacionalidad Española si:
Después de adquirir la Nacionalidad Española utilizan durante un plazo de tres años la Nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la Española.
Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del Gobierno.
Cuando… » ver todo el comentario