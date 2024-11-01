edición general
Ayuso destroza los servicios de pediatría mientras envía a las mujeres “a abortar a otra parte"

La sanidad madrileña ha sido históricamente uno de los talones de Aquiles de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, llama la atención el trato que el equipo de la Autonomía, según denuncian sus profesionales, que concede al ámbito pediátrico.

Supercinexin #3 Supercinexin
Isabel Death Ayuso.
comadrejo #11 comadrejo
#3 Israel Death hayUso :troll:
#1 DenisseJoel
Odian a los niños.
reivaj01 #6 reivaj01
#1 Sí pero no.
En realidad no odian a nadie, simplemente pasan de todo.
Lo que mueve todos sus actos es el deseo de trincar pasta. Si para ello deben morir niños da igual, si deben morir ancianos, igual, si hay que echar a la gente de sus casas, pues lo mismo, si se deteriora el transporte público, se la suda, si la chavalería no puede estudiar, le es indiferente, y así podíamos pasar el día entero.
En definitiva, para no errar el tiro hay que apuntar al origen (la pasta), no a los efectos secundarios.
ElmaEscobar #7 ElmaEscobar
#1 Es el trastorno ese posaborto.
Wachoski #8 Wachoski
#1 igual no pasas por caja para revisarte ese dolorcillo,... Pero, ¿Para tu hijo? Que importa el dinero?

Esa es la razón.... Ni odio, ni maldad en si misma,.... Son sobres y un plan
pepel #5 pepel
Total, se van a morir igual.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Estará buscando aumentar su balance de los 7291 fallecidos por su culpa, añadiendo ahora tiernos infantes a su lista.
Wachoski #9 Wachoski
Diría que "antigua". El golpe gordo fue en pandemia... La espera para el pediatra se disparó, no se cubren vacantes y sigue a peor
#2 khalil
¿No se pueden poner las notícias de Madrid en algún sitio aparte donde no molesten?
reivaj01 #4 reivaj01
#2 Las mejores molestias en Madriz
