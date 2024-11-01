Ayuso destroza los servicios de pediatría mientras envía a las mujeres “a abortar a otra parte"

La sanidad madrileña ha sido históricamente uno de los talones de Aquiles de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, llama la atención el trato que el equipo de la Autonomía, según denuncian sus profesionales, que concede al ámbito pediátrico.
En realidad no odian a nadie, simplemente pasan de todo.
Lo que mueve todos sus actos es el deseo de trincar pasta. Si para ello deben morir niños da igual, si deben morir ancianos, igual, si hay que echar a la gente de sus casas, pues lo mismo, si se deteriora el transporte público, se la suda, si la chavalería no puede estudiar, le es indiferente, y así podíamos pasar el día entero.
En definitiva, para no errar el tiro hay que apuntar al origen (la pasta), no a los efectos secundarios.
Esa es la razón.... Ni odio, ni maldad en si misma,.... Son sobres y un plan