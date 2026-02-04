edición general
Ayuso critica a un "tecnocomunista" Sánchez que va "contra la libertad" y deja a España "a la altura del betún"

Ayuso critica a un "tecnocomunista" Sánchez que va "contra la libertad" y deja a España "a la altura del betún"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de "tecnocomunista", al asegurar que va "contra todas las plataformas y contra la libertad del mundo" dejando a España "a la altura del betún".

concentrado
¡Pero si la idea de impedir el acceso a menores de 16 años a las redes sociales se la ha copiado a Feijóo! ¿Otro tecnocomunista?
MiguelDeUnamano
#5 Es un mensaje dirigido a los votantes de derechas, les pueden decir una cosa y la contraria porque saben que los muy imbéciles les darán la razón en ambos casos.
skaworld
Tecnocomunista?
Pedro Sanchez puede ser muchas cosas: etarra, islamista, boliviariano, tecnocomunista... pero de actor porno no tiene nada!  media
karakol
#4 Mucho mejor tecnoviking, donde va a parar.  media
ombresaco
1. No me gusta la posción del PSOE con respecto a las redes sociales
2. ¿Sabe Ayuso en qué partido está? (relacionada: www.meneame.net/story/feijoo-acusa-sanchez-plagiarle-prohibicion-redes)
Suleiman
Tecnocomunista, jajajajajajaja, está si que no la vi venir....
Abcdefghijklm
Esta mujer no sabe ni pensar.
A.more
#7 mujer? La babosa? Trepar si, pensar? Robar tambien
EISev
¿Estoy es cebo para que te vote negativo cierta cuenta que no quiere competencia?
Barney_77
#1 Solo estoy viendo reacciones
Catacroc
Anda que si el Perro fuese un tercio de lo dictador que dice la lideresa que es iba a esta ella en su puesto.
Brill
Como no, faltaba la tipa esta poniéndose del lado de los ricos y poderosos.
vviccio
Se nota que hay poco trabajo que hacer en su comunidad.
okeil
Ah, ya, la lameojetada de la semana ... Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas ...
bacilo
Ella deja Madrid cada día a la altura del betún.
Febrero2034
Que el gobierno pida prohibir Twitter tiene a lo mejor algo que ver. *

efe.com/ciencia-y-tecnologia/2026-02-04/ministra-rego-limitar-prohibir
En el acto de este miércoles, Rego ha señalado que «la siguiente batalla debe ir orientada a limitar y seguramente prohibir Twitter».
Nasser
Dijo la sartén al cazo:"apártate que me tiznas"
