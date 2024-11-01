edición general
Ayuso “amadrina” y riega de dinero público el medio donde trabaja la abogada de su novio y del juez Peinado

Guadalupe Sánchez, abogada del Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y del juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez, es a la vez colaboradora de medios de la derecha mediática, como The Objective y la COPE. Isabel Díaz Ayuso, quien ha presentado los dos libros escritos por la letrada, tiene la última palabra en el suculento reparto de publicidad entre periódicos, radios y cadenas de televisión. El digital dirigido por Álvaro Nieto, que presumió de que la baronesa del PP había....

Robus #1 Robus
Casualidades... no seais malpensados. :roll:
#4 chochis
#1 causalidades
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
El último artículo de opinión publicado por Guadalupe Sánchez en The Objective es una defensa de Luis Aureliano Sanz, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y, hasta hace escasos días, twittero ultra que profería insultos y ataques contra el Gobierno bajo el pseudónimo de @MagistraThor.
Dr.Who #2 Dr.Who
A todo tren....
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Y con el dinero de los demás, así se puede viajar. xD
pitercio #8 pitercio
Se nuevo su interpretación de economía circular.
BlackDog #7 BlackDog
Pero que de vueltas han dado, esto es sensacionalismo puro y duro, osea la abogada del novio, entre otras cosas, escribe artículos en un periódico, y como al periódico le cae subvención como a todos los putos medios de comunicación de este país, hilamos 1, 2 y 3 y tenemos titular sensacionalista

Ayuso riega de dinero publico el medio donde trabaja la abogada de su novio... Oh mai GáD. Ladrones!!

Siguiente titular, Ayuso riega de dinero publico el hospital donde su sobrina se quito una verruga!!!
