Ayuso “amadrina” y riega de dinero público el medio donde trabaja la abogada de su novio y del juez Peinado

Guadalupe Sánchez, abogada del Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y del juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez, es a la vez colaboradora de medios de la derecha mediática, como The Objective y la COPE. Isabel Díaz Ayuso, quien ha presentado los dos libros escritos por la letrada, tiene la última palabra en el suculento reparto de publicidad entre periódicos, radios y cadenas de televisión. El digital dirigido por Álvaro Nieto, que presumió de que la baronesa del PP había....