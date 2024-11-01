Ayuso “amadrina” y riega de dinero público el medio donde trabaja la abogada de su novio y del juez Peinado

Guadalupe Sánchez, abogada del Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y del juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez, es a la vez colaboradora de medios de la derecha mediática, como The Objective y la COPE. Isabel Díaz Ayuso, quien ha presentado los dos libros escritos por la letrada, tiene la última palabra en el suculento reparto de publicidad entre periódicos, radios y cadenas de televisión. El digital dirigido por Álvaro Nieto, que presumió de que la baronesa del PP había....
| etiquetas: ayuso , riega de dinero publico , donde trabaja la abogada , de su novio
Ayuso riega de dinero publico el medio donde trabaja la abogada de su novio... Oh mai GáD. Ladrones!!
Siguiente titular, Ayuso riega de dinero publico el hospital donde su sobrina se quito una verruga!!!