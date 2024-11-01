edición general
La abogada del novio de Ayuso (y de Juan Carlos I) se pasa a la defensa del juez Peinado: “El Gobierno intenta destruir machaconamente su reputación”

La abogada del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y de Juan Carlos I, Guadalupe Sánchez, ha pasado en las últimas horas a la defensa del juez Juan Carlos Peinado después de que el magistrado anunciara el pasado miércoles que enviaría a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, a un jurado popular si es juzgada.

XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Esta señora marca los tiempos a Peinado y Jurado, el Dúo Sacapuntas.
K 13
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
No. Es peinado quien intenta destruir machaconamente su reputación.

El gobierno únicamente lo airea.
K 12
#1 txepel *
El CNI le esconde las causas que luego se tienen que archivar por pasarse de plazo. No porque lleve una carrera marcada por la mediocridad, no, es el gobierno que le putea.
K 11
tusitala #4 tusitala
Dios había prohibido que los ingenieros fueran al infierno, pero un día se coló uno y empezó a hacer reformas para que el infierno fuera más confortable. Cuando dios de dió cuenta le dijo al diablo:
-Ese ingeniero tiene que salir del infierno ahora mismo.
-ni de coña, ahora está instalando el agua fría.
-pues que sepas que te voy a denunciar.
Y el diablo respondió:
-¿y donde vas a conseguir un abogado?
K 10

