La abogada del novio de Ayuso (y de Juan Carlos I) se pasa a la defensa del juez Peinado: “El Gobierno intenta destruir machaconamente su reputación”

La abogada del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y de Juan Carlos I, Guadalupe Sánchez, ha pasado en las últimas horas a la defensa del juez Juan Carlos Peinado después de que el magistrado anunciara el pasado miércoles que enviaría a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, a un jurado popular si es juzgada.