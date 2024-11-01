Ayuso acusa a Sheinbaum y Sánchez de ponerla en "peligro extremo" durante su fallido viaje a México

"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", ha declarado Díaz Ayuso en una intervención en Cadena Cope. Isabel Díaz Ayuso ha acusado este martes tanto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su fallido viaje a México.