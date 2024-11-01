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Ayuso acusa a Sheinbaum y Sánchez de ponerla en "peligro extremo" durante su fallido viaje a México

Ayuso acusa a Sheinbaum y Sánchez de ponerla en "peligro extremo" durante su fallido viaje a México

"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", ha declarado Díaz Ayuso en una intervención en Cadena Cope. Isabel Díaz Ayuso ha acusado este martes tanto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su fallido viaje a México.

| etiquetas: ayuso , mexico , sanchez , peligro extremo
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7 comentarios
6 1 2 K 51 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Lo que pone a Ayuso en peligro constante es su imbecilidad de nacimiento, suerte tiene que es capaz de comer y no cagarse a la vez
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#2 Suleiman
Venga... que siga el circo....
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josde #3 josde
No tiene problema ninguno según el dicho, bicho malo nunca muere. :-D
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#7 concentrado
Hace unos años, cuando un político metía la pata intentaba que nadie hablara del tema, se desviaba la atención hacia otro lado. Ahora embisten con tonterías de cada vez mayor calibre, transformando la metedura de pata en un esperpento.
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Moderdonia #6 Moderdonia *
Está insinuando que los narcos la podrían secuestrar? Rápido iban a soltar a la cuadrilla del PP en cuanto vieron lo que consumen...
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#5 luckyy
Esta mentirosa compulsiva es la maldad personificada
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menéame