Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de buscar inmigrantes pobres con fines electorales “para vivir de la pancarta y la subvención”
La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el Gobierno central solo quiere sacar provecho propio de la medida y colapsar los servicios públicos
etiquetas
ayuso
inmigrantes
sanchez
actualidad
13 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
Principio de transposición, Muerte.
Todos sabemos lo que estás haciendo con los evangelistas y tus viajes a Miami.
4
K
50
#3
Aguarrás
7291
, zorra.
2
K
29
#4
ipanies
Otra mentirosa de los cojones, como su jefe en el congreso en estos momentos... Vox se los va a comer sin abrir la boca porque estos miembros de la organización delictiva insultan hasta la inteligencia de sus votantes
1
K
23
#5
Rogue
Y éste era el espermatozoide más espabilao del padre?
1
K
23
#8
Chinchorro
¿Para cuando el próximo concierto de Gloria Estefan dice?
1
K
20
#11
reithor
Mientras rebuzna sandeces vamos a lo importante: ¿Como nos roba hoy de la caja común para contentar a sus amiguitos empresarios?
0
K
11
#10
DonNadieSoy
Esta mujer, o su ventrílocuo, parece que necesitan un psiquiatra, porque estan desequilibrados del todo... Hace dos días decían esto:
elpais.com/espana/madrid/2025-11-13/pleno-de-la-asamblea-de-madrid-en-
0
K
10
#2
YSiguesLeyendo
no es racismo, es aporofobia. me alegro de que lo deje así de clarito
0
K
9
#6
pascuaI
Claro, porque los latinos que su partido y Vox se traen al peso desde América no suponen para nada una alteración del censo electoral en beneficio de esos partidos
0
K
8
#12
oceanon3d
Supongo que es publicidad para sus votantes, cree conocer bien su nivel intelectual ... o de polarización que en el fondo es lo mismo.
0
K
8
#13
luckyy
Puta imbécil!!! La maldad que lleva dentro, gen'santa!!!
0
K
8
#7
Nasser
Chivata acúsica la rabia te pica...
0
K
7
#9
taSanás
hombre, el gobierno no sé, pero el Vídeo de Irene montero no deja lugar a dudas de que ella, sí lo busca
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
