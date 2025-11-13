edición general
5 meneos
8 clics

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de buscar inmigrantes pobres con fines electorales “para vivir de la pancarta y la subvención”

La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el Gobierno central solo quiere sacar provecho propio de la medida y colapsar los servicios públicos

| etiquetas: ayuso , inmigrantes , sanchez
4 1 3 K 44 actualidad
13 comentarios
4 1 3 K 44 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
Principio de transposición, Muerte.

Todos sabemos lo que estás haciendo con los evangelistas y tus viajes a Miami.
4 K 50
Aguarrás #3 Aguarrás
7291, zorra. ¬¬
2 K 29
ipanies #4 ipanies
Otra mentirosa de los cojones, como su jefe en el congreso en estos momentos... Vox se los va a comer sin abrir la boca porque estos miembros de la organización delictiva insultan hasta la inteligencia de sus votantes :palm:
1 K 23
Rogue #5 Rogue
Y éste era el espermatozoide más espabilao del padre?
1 K 23
Chinchorro #8 Chinchorro
¿Para cuando el próximo concierto de Gloria Estefan dice?
1 K 20
reithor #11 reithor
Mientras rebuzna sandeces vamos a lo importante: ¿Como nos roba hoy de la caja común para contentar a sus amiguitos empresarios?
0 K 11
DonNadieSoy #10 DonNadieSoy
Esta mujer, o su ventrílocuo, parece que necesitan un psiquiatra, porque estan desequilibrados del todo... Hace dos días decían esto:
elpais.com/espana/madrid/2025-11-13/pleno-de-la-asamblea-de-madrid-en-
0 K 10
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
no es racismo, es aporofobia. me alegro de que lo deje así de clarito
0 K 9
#6 pascuaI
Claro, porque los latinos que su partido y Vox se traen al peso desde América no suponen para nada una alteración del censo electoral en beneficio de esos partidos xD
0 K 8
oceanon3d #12 oceanon3d
Supongo que es publicidad para sus votantes, cree conocer bien su nivel intelectual ... o de polarización que en el fondo es lo mismo.
0 K 8
#13 luckyy
Puta imbécil!!! La maldad que lleva dentro, gen'santa!!!
0 K 8
#7 Nasser
Chivata acúsica la rabia te pica...xD
0 K 7
taSanás #9 taSanás
hombre, el gobierno no sé, pero el Vídeo de Irene montero no deja lugar a dudas de que ella, sí lo busca
0 K 7

menéame