Ayuso abrirá en 2026 la primera residencia del mundo para pacientes de ELA con 190 plazas

La Comunidad de Madrid arrancará en 2026 la construcción de la primera residencia para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica del mundo. Tendrá como sede el antiguo Hospital Puerta de Hierro y contará con una superficie construida de más de 27.000 metros cuadrados, además de 12.000 metros cuadradas de espacios ajardinados. Así queda definido en el borrador del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid [Accesible modo lectura]

Pablosky
Y luego los matara a todos, supongo.
3
MyNameIsEarl
#2 está es más de dejarlos morir sufriendo.
4
Peybol
#8 te salvo el negativo. Que hay mucho ofendidito con la verdad.
0
xyria
#2 No lo dudes. :roll:
0
jonolulu
Llamadme malpensado, pero por algún motivo tengo la sensación de que va a ser un pufo de dimensiones bíblicas
3
Pablosky
#9 No te quepa duda, pero no va a ser más grande que la F1, que eso será un pufo de dimensiones apocalípticas.
0
Destrozo
Será en el Zendal?
1
concentrado
#1 De la entradilla: " Tendrá como sede el antiguo Hospital Puerta de Hierro" :roll:
1
Destrozo
#3 sí, no pude resistirme. Espero que no quede en un anuncio y acabe como el Zendal.
3
concentrado
#4 Dicen que va a ser la primera residencia del mundo de ELA. No sé si es verdad u otro autobombo de los que nos tiene acostumbrados esta señora. Pero si no hay ninguno, tal y como dicen los economistas, lo primero que te has de preguntar es porqué no hay ninguno aún. Quizás porque sea carísimo prestar asistencia decente a cientos de pacientes de ELA. Eso me lleva a temer que, más que acabe como el Zendal, que ocurra algo peor: que la prestación sea inhumana. Eso sin contar con que en Madrid se puede uno olvidar de la eutanasia. Ojalá me equivoque.
0
Marisadoro
#3 Eso está cerca de un aeropuerto?
0
concentrado
#5 No, bastante lejos.
0
Marisadoro
#6 Que lástima!

Ayuso: "El Zendal está junto a un aeropuerto. Algo pocas veces visto"
x.com/ElHuffPost/status/1408011346399145986
1
Cehona
#7 Ya ocurrió con el Zendal en Pandemia, con enfermeras desplazadas desde el 12 de octubre.

#1 #3 Si, el antiguo, ubicado en la calle San Martín de Porres (distrito de Moncloa-Aravaca)
el nuevo Puerta de Hierro, está en Majadahonda.

Antiguo.:
www.publico.es/sociedad/ruina-puerta-hierro-gastos-12-millones-mantene
0
Pivorexico
#1 Sin apenas personal o desplazado de otros centros de salud ? , fijo que si .
1
pepel
Sólo para madrileños, o para afiliados del PP.
0
Veelicus
Ya veo el truco, les cobran a los pacientes los 10.000 euros que paga el estado para sus necesidades y luego les dan un servicio de 1.000 euros privatizacion mediante.
0
XtrMnIO
Contratará médicos y enfermeros o se los quitará al resto de hospitales y centros de atención primaria que va cerrando?
0
manzitor
A la CAM le avalan gloriosas experiencias como la gestión residencial y el Zendal, como para pensárselo.
0
Peybol
Van a morir todos. Porque se van a morir igual.
Puta loca
0
Barriales
Voto bulo.
No se lo cree ni ella.
0

