Ayuso abrirá en 2026 la primera residencia del mundo para pacientes de ELA con 190 plazas

La Comunidad de Madrid arrancará en 2026 la construcción de la primera residencia para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica del mundo. Tendrá como sede el antiguo Hospital Puerta de Hierro y contará con una superficie construida de más de 27.000 metros cuadrados, además de 12.000 metros cuadradas de espacios ajardinados. Así queda definido en el borrador del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid [Accesible modo lectura]