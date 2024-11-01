edición general
Ayuso y el aborto, MAR y sus mentiras, y Moreno Bonilla y el cáncer de mama: Sánchez evidencia la "nada" de Feijóo en el Congreso

Ayuso y el aborto, MAR y sus mentiras, y Moreno Bonilla y el cáncer de mama: Sánchez evidencia la "nada" de Feijóo en el Congreso

El presidente del Gobierno reprocha el silencio del líder de la oposición en los ejemplos más mediáticos de su partido: "Le aplauden para tapar sus intervenciones". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha proyectado este miércoles en el Congreso de los Diputados la “nada” que supone el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la política española.

mariKarmo #5 mariKarmo
Feijóo dijo en el programa de la Susana Griso: "Yo tengo un plan para España, y es echar a Sánchez".

Ese es su programa político.

Luego que si el CIS.
#9 Somozano *
#5 Ayer presentó una modificación para aumentar al B2 de español lo necesario para obtener la ciudadanía
B2
B2 en inglés es lo que tienen los alumnos españoles en bachillerato
Tienen nivel para obtener la ciudadanía británica?
Según la ley española ni se llega a eso para que te den la española que viene en tapas de yogures
mariKarmo #11 mariKarmo
#9 Yo diría que el B2 es el que se obtiene automáticamente al terminar un grado universitario.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#5 Feijóo es el peor presidente que ha tenido el PP desde que cambio el AP el nombre al actual, solo hay que ver como llego a serlo.
#13 Somozano
#10 Pues con su peor presidente controlan el 80% de autonomías, ganaron las europeas, absoluta en el Senado y se quedaron a 4 escaños de gobernar. Quitando el CIS el resto de encuestan dan a la derecha una suma entre 185 y 200 escaños llevando la suma de la derecha a casi el 50% del voto
Ya en 2023 sacaron el 46%. Aznar sacó su mayoría absoluta en el 2000 con un 44% del voto cuando el representaba toda la derecha junta
Pues menos mal que es malo
fareway #2 fareway
No me extraña que VOX le coma la tostada al PP.
Asimismov #3 Asimismov
#2 incluso algunos peperos son capaces de votar por el psoe
Machakasaurio #8 Machakasaurio
#6 los perros controlando la Judicatura y tú preocupado por qué encima les afean que no contesten a las preguntas sobre lo mentirosos y corruptos que son?
Enhorabuena, eres sin duda la clase de votonto a la que se dirigen los fachas.
#12 Somozano
#8 La judicatura que hizo caer el último gobierno del PP, que lo condenó por corrupción y que se pasó 15 años investigando y condenando el caso Gurtel
Ahora son fachas. Entonces eran un pilar fundamental de la democracia
Los mismos jueces de entonces
La oposición pregunta
El gobierno responde
Punto
Sin eso no hay democracia
#7 Somozano
Si, seguro que pasa eso
#1 Somozano
La sesión se llama de control al gobierno y es un pilar fundamental de cualquier estado democrático. El legislativo pregunta y controla la acción del ejecutivo como representante de la soberanía nacional.
Como nos informa Lo Plural, el ejecutiva reprocha a la oposición su falta de propuestas en la sesión de control a la oposición en esta anomalía democrática que es la España de Sánchez
Los presupuestos generales del Estado tenían fecha limite hoy para ser enviados a Bruselas como mandan las leyes europeas
La inflación en septiembre en el 3%
Alegremensajero #4 Alegremensajero
#1 Que pesadilla de clones de los cojones...
#6 Somozano
#4 Por? Te molesta que os recuerden que cojones dice la constitución sobre el funcionamiento de las instituciones?
El gobierno ni presenta presupuestos como está obligado
Ni contesta en la sesión de control
Es decir se pasa por el forro de los cojones las bases de un sistema democrático
La acción ejecutiva presupuestada anualmente y el control a está en las cortes generales
Luego que los jóvenes añoran a Franco y que no luchan por la democracia
Que democracia?
