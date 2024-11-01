Ayuso y el aborto, MAR y sus mentiras, y Moreno Bonilla y el cáncer de mama: Sánchez evidencia la "nada" de Feijóo en el Congreso

El presidente del Gobierno reprocha el silencio del líder de la oposición en los ejemplos más mediáticos de su partido: "Le aplauden para tapar sus intervenciones". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha proyectado este miércoles en el Congreso de los Diputados la “nada” que supone el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la política española.