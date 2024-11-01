Ayuso y el aborto, MAR y sus mentiras, y Moreno Bonilla y el cáncer de mama: Sánchez evidencia la "nada" de Feijóo en el Congreso

El presidente del Gobierno reprocha el silencio del líder de la oposición en los ejemplos más mediáticos de su partido: "Le aplauden para tapar sus intervenciones". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha proyectado este miércoles en el Congreso de los Diputados la “nada” que supone el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la política española.
Ese es su programa político.
Luego que si el CIS.
B2
B2 en inglés es lo que tienen los alumnos españoles en bachillerato
Tienen nivel para obtener la ciudadanía británica?
Según la ley española ni se llega a eso para que te den la española que viene en tapas de yogures
Ya en 2023 sacaron el 46%. Aznar sacó su mayoría absoluta en el 2000 con un 44% del voto cuando el representaba toda la derecha junta
Pues menos mal que es malo
Enhorabuena, eres sin duda la clase de votonto a la que se dirigen los fachas.
Ahora son fachas. Entonces eran un pilar fundamental de la democracia
Los mismos jueces de entonces
La oposición pregunta
El gobierno responde
Punto
Sin eso no hay democracia
Como nos informa Lo Plural, el ejecutiva reprocha a la oposición su falta de propuestas en la sesión de control a la oposición en esta anomalía democrática que es la España de Sánchez
Los presupuestos generales del Estado tenían fecha limite hoy para ser enviados a Bruselas como mandan las leyes europeas
La inflación en septiembre en el 3%
El gobierno ni presenta presupuestos como está obligado
Ni contesta en la sesión de control
Es decir se pasa por el forro de los cojones las bases de un sistema democrático
La acción ejecutiva presupuestada anualmente y el control a está en las cortes generales
Luego que los jóvenes añoran a Franco y que no luchan por la democracia
Que democracia?