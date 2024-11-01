edición general
El Ayuntamiento de Barcelona lamenta un ataque vandálico en el cementerio judío de Les Corts

El Ayuntamiento de Barcelona lamenta el ataque vandálico detectado contra diversas tumbas del recinto.

security_incident #2 security_incident
Qué pestazo a Mossad
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#2 "ISRAEL PIDE MEDIDAS "INMEDIATAS"
Podriamos empezar por sancionarles y retirar visados xD
glups #1 glups
Ellos tampoco respetan los de los palestinos.
Mildranx #3 Mildranx
#1 Judio no es igual a israelí l, igual q musulmán noes lo mismo q talibán...
thror #5 thror
#3 No todos los judios son sionazis, ni todos los sionazis son judios.
Andreham #4 Andreham
Cobardes que se meten con los muertos porque a los vivos no se atreven a toserles.
cosmonauta #9 cosmonauta
Hace tiempo que les están haciendo la campaña a los nazis
wata #7 wata
Piden medidas "inmediatas". Cuáles son esas medidas? Podría dar un ejemplo.
