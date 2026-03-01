edición general
El ayatolá Arafi es el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán

El clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío dejado tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei con vistas a la próxima elección de un sucesor.

Moixa #2 Moixa
Se le ve muy simpático :troll:
2 K 41
#5 lamarisevadecañas
para llenar provisionalmente el vacío dejado tras EL ASESINATO del líder supremo Alí Jamenei
2 K 35
#6 marcotolo
este deberia aprender, y buscar armamento nuclear disuasorio,
asi como tener activos en suelo estadounidense para llevar acciones como hace ucrania con rusia
2 K 17
#8 arreglenenlacemagico
bueno veremos lo que dura
0 K 10
#11 vGeeSiz
Arafi Arafi, culi guli guli guli guli ram sam sam?
0 K 10
#1 guillersk
Meneantes a los que la iglesia católica da sarpullidos apoyando un gobierno formado por un clérigo.
18 K -99
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Criticar una guerra ilegal no es apoyar al gobierno de Iran, cinico de poca monta

Si has venido a dar asco, felicidades, lo has logrado
22 K 285
jonolulu #4 jonolulu *
#1 Nos avisas cuando bombardeen el Vaticano, para saber qué tenemos que decir

#3 Poco pides, sentido crítico nada menos
6 K 91
unaqueviene #10 unaqueviene
#3 exacto. Mismo con Venezuela
0 K 9
mecheroconluz #7 mecheroconluz
#1 Meneantes que no les importa que asesinen niños con tal de que suceda lo que ellos quieren.
3 K 46
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#7 desde luego, hay que ser muy malnacido para que te dé igual que maten manifestantes, aunque sean menores, con tal de que no se desmorone el régimen teocrático que está en contra del pequeño y del gran satanas.
0 K 14
mecheroconluz #12 mecheroconluz
#9 Por mí se puede ir al puto infierno el Jamaeni este, no me vengas con estupideces. Apoyar el derrocamiento de un dictador al igual que defenderlo a costa de matar gente inocente es de ser un hijo de la gran puta. Sólo una persona que esté a la altura de una mierda puede defender esta barbarie.
0 K 10

