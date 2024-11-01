edición general
El aviso del mayor productor de aceite: "Sin un plan hidrológico, los olivares en España serán desiertos"

"Es muy grave. No tenemos un problema con el agua, lo que tenemos es un problema con la gestión y, o hacemos algo, o corremos el riesgo de perder el liderazgo con el aceite de oliva y de que los olivares acaben convertidos en desiertos". Son declaraciones que bien podrían corresponder a cualquier agricultor español de secano, preocupado por el descenso de los recursos hídricos en el país.

sotillo #1 sotillo
Serán desiertos por que están empeñados en producir intensivo y regadío, destruyendo la producción tradicional
crob #3 crob
#1 exactamente
no les interesa la resiliencia, sólo el lloro de la rentabilidad
pepel #2 pepel
Importaremos aceite de Marruecos.
Bixio7 #5 Bixio7
#2 de hecho, les hemos financiado importantes infraestructuras, además de ayudas económicas directas a la agricultura ....... la verdad es que no entiendo muchas cosas de este Gobierno.
Bixio7 #4 Bixio7
que pena, ojalá hace unos años se hubiera diseñado algún Plan Hidrológico Nacional para evitar llegar a esta situación ... :roll: :roll: :troll:
vviccio #9 vviccio
Cuántos Doñanas se necesitan. ¿Cuál es el límite del crecimiento infinito?.
Asimismov #6 Asimismov
Pues si gana el Pepé y √0× harán que el Ebro llegue a Murcia, pero no a Jaén ni a Granada.
#8 pirat
Para un cultivo de secano, que se trajo del secarral palestino donde los jodíos colonos los destrozan para joder a los palestinos.
www.meneame.net/go?id=4115628
#7 perica_we
si están todas las plantaciones comerciales a goteo.... (y encima hasta estarán subvencionadas), ésas no se van a kedar sin producir, tendremos aceite mientras haya agua y trasvases...
y luego los cañonazos a las nubes de tormenta

ya es raro el que tiene a secano..
