El aviso del mayor productor de aceite: "Sin un plan hidrológico, los olivares en España serán desiertos"

"Es muy grave. No tenemos un problema con el agua, lo que tenemos es un problema con la gestión y, o hacemos algo, o corremos el riesgo de perder el liderazgo con el aceite de oliva y de que los olivares acaben convertidos en desiertos". Son declaraciones que bien podrían corresponder a cualquier agricultor español de secano, preocupado por el descenso de los recursos hídricos en el país.