Aviones y buques de EE.UU están usando la base de Rota para atacar a Irán

Los recientes ataques aéreos y navales contra Irán, lanzados por Estados Unidos e Israel, han involucrado directamente activos militares establecidos en Rota. Al hospedar operaciones ofensivas, España se expone a ser vista como un «objetivo militar legítimo» por Irán y sus aliados. La OTAN ha activado sus sistemas de defensa antimisiles, incluyendo el sitio Aegis Ashore en Rumania y destructores en Rota, precisamente ante la amenaza de misiles balísticos iraníes dirigidos a Europa. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que un misil iraní nos apunte?
Hay un acuerdo para usar esas bases. Ningún avión ha salido de ahí para bombardear Irán. Salen aviones cisterna que abastecen a otros aviones cisterna que están en la zona.
Yo puedo alquilar un piso, pero no para que se haga una fábrica de meta.
Por lo que desde Rota o desde los barcos de Rota no están atacando a Irán como dice el titular.
Lo demás desde Aviano en Italia o Alemania que es donde tienen los arsenales.
Las bases sirven de apoyo logístico pero no se han lanzado ataques desde ahí. Luego el gobierno Español se ha mostrado crítico con el ataque, eso también nos quita el foco de encima.
Ponernos esa diana encima para ellos es otra ventaja por desviar munición que les podría haber ido a ellos.
Otra cosa es que hubiesen estado ahí los terroristas, pero sería como dar como culpables a la ristra de países por los que hubiesen pasado.
¿No están siempre activos? Menuda seguridad entonces.
Mentalidad terraplanista. Parto de una premisa y la justifico como sea.
Es lo de este gobierno, boquita pequeña para no hundirse en las encuestas con los suyos pero un meapilas más lamiendo el culo a los genocidas y convirtiendo a los españoles en cómplices de los genocidas.
Quizá te conformas con una notita antes de eurovisión, a otros nos gustaría más firmeza e impedir que se realice la masacre utilizando suelo español.
No se quién voy a votar, pero si tengo que plantearme votar a el no lo votaría hoy, votaría al bng, podemos, iu o quien cojones sea que no apoye el puto genocidio de usa. Te vale esa respuesta? O tengo que decidirme ya?
Algo me dice que alguien no se esforzó lo suficiente para dotarte de la educación necesaria como para soltarte en sociedad. Te va a costar horrores adaptarte!
Gracias por preocuparte por mi, seguro que me augura un futuro negro con los 50 años que tengo y la vida lo suficientemente resuelta para perder
La base naval de Rota, ubicada en Cádiz, está siendo un elemento clave
El ataque de represalia de Irán destruye por completo el sofisticado sistema de radar estadounidense en Qatar.
Con un valor de hasta 1.100 millones de dólares y la capacidad de detectar misiles balísticos a miles de kilómetros de distancia, este radar no ...
Que salga Pedro a parar el tema. Seguro que Feijoo y cia le apoya! Por España!
y se forma un ejercito europeo,
tener acuerdos con eeuu no compensa en ningun ambito