edición general
41 meneos
42 clics
Aviones y buques de EE.UU están usando la base de Rota para atacar a Irán

Aviones y buques de EE.UU están usando la base de Rota para atacar a Irán

Los recientes ataques aéreos y navales contra Irán, lanzados por Estados Unidos e Israel, han involucrado directamente activos militares establecidos en Rota. Al hospedar operaciones ofensivas, España se expone a ser vista como un «objetivo militar legítimo» por Irán y sus aliados. La OTAN ha activado sus sistemas de defensa antimisiles, incluyendo el sitio Aegis Ashore en Rumania y destructores en Rota, precisamente ante la amenaza de misiles balísticos iraníes dirigidos a Europa. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que un misil iraní nos apunte?

| etiquetas: bases militares yanquis , rota , guerra irán , españa objetivo militar
34 7 2 K 284 actualidad
42 comentarios
34 7 2 K 284 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Que raro que VOX y PP no salgan a poner el grito en el cielo por la intolerable injerencia en nuestro territorio.
3 K 38
#6 tierramar
#1 No, EEUU porque las bases americanas son herencia del franquismo. EEUU está preparando que el siguiente gobierno sea PP.VOX o PPSOE, sin partidos de izquierda, para hacer lo que les da la gana como con Franco
0 K 12
Kantinero #7 Kantinero *
#1 Están esperando a ver que dice Sanchez para posicionarse en contra
1 K 16
Aokromes #15 Aokromes
#1 para vox son ataques buenos, contra la oposicion de sus financiadores xD
0 K 10
#16 BloodStar
#1 ¿Qué injerencia?

Hay un acuerdo para usar esas bases. Ningún avión ha salido de ahí para bombardear Irán. Salen aviones cisterna que abastecen a otros aviones cisterna que están en la zona.
0 K 6
cenutrios_unidos #17 cenutrios_unidos
#16 Para usarlas en el marco de la OTAN. O con el beneplácito de la ONU. No para las ansias imperialistas de EE.UU e Israel.

Yo puedo alquilar un piso, pero no para que se haga una fábrica de meta.
2 K 33
#30 BloodStar
#17 Ojalá tuvieras razón y el acuerdo dijese lo que tú crees que dice.
0 K 6
#20 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Precisamente los sistemas Aegis Ashore de las fragatas de Rota no son sistemas de ataque sino de defensa antiaérea como indica la entradilla.

Por lo que desde Rota o desde los barcos de Rota no están atacando a Irán como dice el titular.
0 K 12
cenutrios_unidos #22 cenutrios_unidos
#20 ¿Entonces no pasa ni una bomba ni abastecen de combustible a la fuerza ofensiva? Que raro.
0 K 12
#25 El_dinero_no_es_de_nadie
#22 El reabastecimiento aéreo se hace desde Morón.
Lo demás desde Aviano en Italia o Alemania que es donde tienen los arsenales.
0 K 12
cenutrios_unidos #26 cenutrios_unidos
#25 Claro que sí guapi.
0 K 12
#40 Tunguska08Chelyabinsk13
#20 Si le atacán a Irán, y como los UK "solo defendemos" paras los misiles que lanza Irán como respuesta. Estás formando parte de la guerra. Si desde las bases en tu territorio se participa en la guerra, estás formando parte de la guerra.
0 K 15
#9 tierramar
La base de Rota, operada bajo acuerdos bilaterales hispano-estadounidenses y como parte de la OTAN, representa una cesión de soberanía que data de la era franquista y se ha mantenido a pesar de cambios políticos.
2 K 27
meroespectador #11 meroespectador *
No, no somos objetivo militar primario. Irán no tiene armas que lleguen a España. De tenerlas tienen que cruzar un largo recorrido en las que son detectables y neutralizables por varios países OTAN o los recursos militares del estado.
Las bases sirven de apoyo logístico pero no se han lanzado ataques desde ahí. Luego el gobierno Español se ha mostrado crítico con el ataque, eso también nos quita el foco de encima.
1 K 23
ochoceros #19 ochoceros
#11 Lo jodido es que la última vez que nos metieron los yankis en fregados en esa zona jodieron a los que iban en el metro el 11M. Casi a 200 personas.

Ponernos esa diana encima para ellos es otra ventaja por desviar munición que les podría haber ido a ellos.
1 K 22
ElmaEscobar #32 ElmaEscobar
#19 Ahí nos metió nuestro gobierno.
0 K 7
ochoceros #36 ochoceros
#32 ¿Cuál era la diferencia?  media
0 K 12
Mesto #33 Mesto
#19 No fue así, es sabido por todos que fue Francia y Marruecos.
0 K 7
ochoceros #37 ochoceros
#33 ¿Fuente?
0 K 12
ochoceros #41 ochoceros
#38 Pues actualiza la Wikipedia porque no aparecen reflejadas las autorías de Francia y Marruecos como países: es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004

Otra cosa es que hubiesen estado ahí los terroristas, pero sería como dar como culpables a la ristra de países por los que hubiesen pasado.
0 K 12
#14 paco_camps_2011 *
La OTAN ha activado sus sistemas de defensa antimisiles

¿No están siempre activos? Menuda seguridad entonces.
1 K 22
#13 Onaj
Los devaríos mentales que hacen falta para considerar España un objetivo legítimo por el uso de EEUU de una de sus bases, esté o no en territorio español, es digno de estudio.

Mentalidad terraplanista. Parto de una premisa y la justifico como sea.
3 K 21
D303 #23 D303
#13 Si das soporte a un ataque absolutamente ilegal te convierte en parte de ese ataque.
0 K 10
#3 Toponotomalasuerte
No se si en objetivos, pero en cómplices seguro.

Es lo de este gobierno, boquita pequeña para no hundirse en las encuestas con los suyos pero un meapilas más lamiendo el culo a los genocidas y convirtiendo a los españoles en cómplices de los genocidas.
1 K 20
josde #8 josde
#3 Los genocidas son Israel y EEUU verdad y sus cómplices el PP y Vox que los alaban y callan ahora.
2 K 43
#10 Toponotomalasuerte
#8 ya. Las intenciones y deseos están muy bien. Pero la realidad es que hoy se está utilizando suelo español a nivel logístico para reprimir y atacar al pueblo palestino, irán y co ti uar con las masacres por parte de los genocidas. Que no quieras verlo por el color de tu bufanda es cosa tuya.
Quizá te conformas con una notita antes de eurovisión, a otros nos gustaría más firmeza e impedir que se realice la masacre utilizando suelo español.
2 K 27
alfre2 #24 alfre2
#3 dime un partido que daría la cara y haría lo correcto, que lo anoto.
0 K 11
#27 Toponotomalasuerte
#24 no hablo de partidos, hablo de mi país y se lo exijo al presidente. Si no, lo va a votar su prima de cuenca.
0 K 11
alfre2 #29 alfre2
#27 vamos, que no tienes respuesta y, en consecuencia, no votarás a ninguno.
0 K 11
#31 Toponotomalasuerte
#29 vamos que tú nivel de comprensión o tú fanatismo te hace pensar lo que quieres pensar.

No se quién voy a votar, pero si tengo que plantearme votar a el no lo votaría hoy, votaría al bng, podemos, iu o quien cojones sea que no apoye el puto genocidio de usa. Te vale esa respuesta? O tengo que decidirme ya?
0 K 11
alfre2 #35 alfre2 *
#31 te da miedo posicionarte? Por qué comentas aquí entonces, si no toleras que se te replique? Vienes alardeando lo que lo vas a votar (sin que nadie te haya preguntado) y cuando se te pregunta por quién lo harás, basándote en el argumento que has dicho, saltas ladrando de esa manera.

Algo me dice que alguien no se esforzó lo suficiente para dotarte de la educación necesaria como para soltarte en sociedad. Te va a costar horrores adaptarte!
0 K 11
#42 Toponotomalasuerte
#35 no se donde ves mi intolerancia a la réplica, busca algún negativo en mi historial que le haya dado a alguien por comentar lo que fuera, por tonto que fuese el colega. Mi intolerancia es con la estupidez, no te voy a explicar despacito que la tierra es redonda si tienes más de 10 años, te digo que tienes un serio problema y que vayas al colegio.

Gracias por preocuparte por mi, seguro que me augura un futuro negro con los 50 años que tengo y la vida lo suficientemente resuelta para perder…   » ver todo el comentario
0 K 11
#4 tierramar
Irán ha respondido con contraataques a bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, resultando en la muerte de al menos tres soldados estadounidenses y daños significativos. El asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha intensificado la escalada bélica, con Teherán amenazando con expandir sus represalias a objetivos más lejanos, incluyendo potencialmente instalaciones en Europa.
La base naval de Rota, ubicada en Cádiz, está siendo un elemento clave…   » ver todo el comentario
1 K 15
D303 #21 D303
#4 Te la relaciono porque está creciendo la magnitud del conflicto e Irán ya esta atacando bases en países europeos.
meneame.net/story/iran-ataca-base-reino-unido-chipre-eng
0 K 10
Mauro_Nacho #39 Mauro_Nacho *
Tener unas bases de EE.UU. supone perder soberanía. Afortunadamente estamos al otro extremo. Pero deja bien claro que nuestro territorio es utilizado para fines que la población y los políticos de España no aceptan. Espero que EE.UU. tenga grandes pérdidas económicas y no pueda mantener sus bases, como que se les hundan un par de portaaviones.
El ataque de represalia de Irán destruye por completo el sofisticado sistema de radar estadounidense en Qatar.
Con un valor de hasta 1.100 millones de dólares y la capacidad de detectar misiles balísticos a miles de kilómetros de distancia, este radar no ...  media
0 K 14
#34 tierramar
El ministro Albares mintiendo a la cara en Mañaneros. diciendo que EEUu no va a utilizar las bases militares para esta guerra!! Con un lenguaje burocrático para enredar la comprension del mensaje
0 K 12
joffer #28 joffer *
¿Ahora resulta que nos enteramos que esas bases se usan para la Guerra? Y no son un parque de atracciones.
0 K 12
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Pues si, además de la infecta roca de piratas que es Gibraltar
1 K 11
kosako #5 kosako
Pues mal.

Que salga Pedro a parar el tema. Seguro que Feijoo y cia le apoya! Por España!
0 K 10
#12 marcotolo
a ver si desaparece la otan de una vez
y se forma un ejercito europeo,
tener acuerdos con eeuu no compensa en ningun ambito
0 K 9
#18 bizcobollo
Otra vez los de "cuanto peor, mejor" rezando muy fuerte para que pase alguna desgracia en España.
0 K 7

menéame