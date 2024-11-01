Australia entrena perros pastores italianos para proteger a la especie de pingüino más pequeña del mundo, salvándola de la extinción

En Middle Island, pequeña isla en el sur de Australia, los pingüinos más pequeños del mundo estuvieron al borde de desaparecer. Gracias a una solución inesperada (perros Maremma como guardianes) la colonia se está recuperando. Los pingüinos enanos (Eudyptula minor) o pingüinos hadas, solían anidar en toda la costa sur australiana. Pero la introducción del zorro rojo (no nativo) y aumento de actividad humana provocaron un declive abrupto: de 1.000 individuos a menos de 10 en unos años. Los perros Maremma ahuyentan a los zorros con sus ladridos.
El video con una de las guardianas dice explícitamente que los perros cazan zorros, cuando estos se acercan demasiado, simplemente no están todo el día matándolos, cosa que no lo hace ningún perro guardián.
Me parece interesante, como se han aclimatado los perros, pero ¿Realmente pensaron en un primer momento que un perro iba a llegar a la isla y pensar automáticamente a bueno estos enanos son mi rebaño?
No vaya a pasar como con los mastines y las ovejas