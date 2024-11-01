edición general
14 meneos
35 clics
Aumentan a 41 los muertos por el accidente ferroviario de Adamuz

Aumentan a 41 los muertos por el accidente ferroviario de Adamuz

Sigue en directo las noticias del accidente ferroviario por descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, con la última hora desde Córdoba de los muertos, los heridos y las posibles causas del siniestro

| etiquetas: adamuz , muertos
13 1 0 K 266 actualidad
4 comentarios
13 1 0 K 266 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
39 fallecidos y 33 desaparecidos es el dato que dio hace poco un informativo, explicando que 33 desaparecidos correspondían a nombres y apellidos que familiares habían dicho en el instituto forense de Córdoba que no localizaban. no sólo hay personas, vivas o muertas, atrapadas en los vagones, muchas salieron despedidas varios cientos de metros de las vías y están más dispersas y difíciles de localizar si no es con ayuda de perros
1 K 31
BlackDog #1 BlackDog
Sarah Santaolalla ya ha encargado la camiseta con el numero de muertos para subir nuevas fotos a Instagram y pronto tendremos manifestaciones masivas pidiendo la dimisión de Oscar Puente por los 41 fallecidos
4 K 4
autonomator #3 autonomator
#1 si cuando agitas la cabeza cae sobre tus hombros así como partículas blancas. No es caspa, es miseria mental. :wall:
6 K 62
Waves #4 Waves
#1 Si resulta que los que podían haberlo evitado estaban en El Ventorro, yo creo que sí que hay que ir a por ellos.
0 K 7

menéame