Aumentan a 21 los casos por el brote de sarampión en Canarias

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha elevado a veintiuno los casos confirmados asociados al brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma, con tres casos iniciales. En los días posteriores, las labores de seguimiento y rastreo confirmaron nuevos casos vinculados, siendo uno de ellos el notificado en Tenerife. Los siete nuevos casos corresponden a cinco personas adultas en La Palma y dos en Gran Canaria.