edición general
2 meneos
7 clics
Aumentan a 21 los casos por el brote de sarampión en Canarias

Aumentan a 21 los casos por el brote de sarampión en Canarias

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha elevado a veintiuno los casos confirmados asociados al brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma, con tres casos iniciales. En los días posteriores, las labores de seguimiento y rastreo confirmaron nuevos casos vinculados, siendo uno de ellos el notificado en Tenerife. Los siete nuevos casos corresponden a cinco personas adultas en La Palma y dos en Gran Canaria.

| etiquetas: sarampión , canarias
2 0 0 K 31 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 31 actualidad
alcama #1 alcama
Antivacunas e ignorancia.

Sería conveniente establecer una zona de cuarentena en Canarias. Son un peligro para el país
0 K 8
Spirito #2 Spirito
Quizás es momento para investigar de donde viene todo esto (ignorancia, intereses políticos, religión o creencias fanáticas...) a fin de tomar medidas y pedir responsabilidad a quien no se vacuna, minando la sanidad pública que tenemos en España.
0 K 8

menéame