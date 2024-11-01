edición general
Elevan a ocho los casos confirmados en un brote de sarampión en La Palma

La Dirección General de Salud Pública eleva a ocho los casos confirmados en el brote de sarampión en La Palma. Los cinco nuevos casos se corresponden con dos menores de edad en La Palma y tres personas adultas en Tenerife. Durante 2024, en Canarias se notificaron 7 casos de sarampión, de los que cinco eran importados o relacionados con casos importados de fuera de las islas y dos de origen desconocido. En 2025, se registraron dos casos, uno importado y otro desconocido.

