El auge de las novias creadas con IA: "Llegará un momento en el que no sabremos si estamos hablando con una persona real"

Un fenómeno que ha crecido considerablemente, aumentando un 525% las búsquedas en Internet de 'AI Girlfriend' en un año, según diversos estudios, y ya hay hasta quien se ha casado con una inteligencia artificial. Sin embargo, estos esconden una gran variedad de peligros que muchos usuarios desconocen y que pueden tener graves consecuencias. El auge de este tipo de novias por IA viene de esa necesidad de mantener una relación sana con alguien que "no te regaña, que siempre te trata de forma dulce.