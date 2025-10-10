El auge de las novias creadas con IA: "Llegará un momento en el que no sabremos si estamos hablando con una persona real"

Un fenómeno que ha crecido considerablemente, aumentando un 525% las búsquedas en Internet de 'AI Girlfriend' en un año, según diversos estudios, y ya hay hasta quien se ha casado con una inteligencia artificial. Sin embargo, estos esconden una gran variedad de peligros que muchos usuarios desconocen y que pueden tener graves consecuencias. El auge de este tipo de novias por IA viene de esa necesidad de mantener una relación sana con alguien que "no te regaña, que siempre te trata de forma dulce.
Y lo que falta....
Ellas cambian hijos por gatos y nosotros a ellas por robots...
Bueno, es lo que tanto se ha pregonado con lo del "decrecimiento" no?
Si esta tendencia se consolidase, habría que hacer una buena reflexión sobre qué le pueden aportar las novias reales a los chicos de las nuevas generaciones...
Ya tengo curiosidad por conocer como las auténticas feministas opinan de ello... Bueno, ya me puedo hacer una idea...
traductorasparaaboliciondelaprostitucion.weebly.com/blog/los-robots-se
¿No son tan dóciles y serviciales?