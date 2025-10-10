edición general
4 meneos
86 clics
El auge de las novias creadas con IA: "Llegará un momento en el que no sabremos si estamos hablando con una persona real"

El auge de las novias creadas con IA: "Llegará un momento en el que no sabremos si estamos hablando con una persona real"

Un fenómeno que ha crecido considerablemente, aumentando un 525% las búsquedas en Internet de 'AI Girlfriend' en un año, según diversos estudios, y ya hay hasta quien se ha casado con una inteligencia artificial. Sin embargo, estos esconden una gran variedad de peligros que muchos usuarios desconocen y que pueden tener graves consecuencias. El auge de este tipo de novias por IA viene de esa necesidad de mantener una relación sana con alguien que "no te regaña, que siempre te trata de forma dulce.

| etiquetas: auge , novias , creadas , ia , llegará
3 1 1 K 33 tecnología
16 comentarios
3 1 1 K 33 tecnología
ChatGPT #1 ChatGPT
la realidad está sobrevalorada
2 K 38
Fisionboy #5 Fisionboy
Es cosa mía, o todas las cibernovias son más bien pechugonas?
1 K 30
#7 Jacusse
#5 nunca han sido una molestia para la vista.
0 K 9
#3 Empakus
Ufff...
Y lo que falta....
Ellas cambian hijos por gatos y nosotros a ellas por robots... :troll:

Bueno, es lo que tanto se ha pregonado con lo del "decrecimiento" no?

Si esta tendencia se consolidase, habría que hacer una buena reflexión sobre qué le pueden aportar las novias reales a los chicos de las nuevas generaciones... :troll:

Ya tengo curiosidad por conocer como las auténticas feministas opinan de ello... Bueno, ya me puedo hacer una idea...
1 K 30
maquingo #4 maquingo
Pero...¿la chupan?
1 K 27
#2 doppel
nunca pelearás con tu novIA porque siempre te dará la razón.
0 K 20
javierchiclana #13 javierchiclana
Muro de pago:  media
0 K 18
pip #11 pip *
Esto es puro romanticismo en el siglo XXI. Amar a entidades incorpóreas e intangibles -vanos fantasmas de niebla y luz- entusiasmaría a Bécquer .
0 K 12
#12 harverto
Con pedirles dinero prestado...
¿No son tan dóciles y serviciales?
0 K 12
reithor #8 reithor
Matrix con tetas.
0 K 11
Malinke #14 Malinke
Con una persona irreal, no sé, pero aunque fuera real, tampoco es una novia.
0 K 11
Elbaronrojo #16 Elbaronrojo
Si a la pregunta de que te pasa no te responde tú sabrás..... entonces no es nada realista.
0 K 10
oceanon3d #6 oceanon3d
La realidad llega hasta el momento en que las ganas de follar se sobrepongan.
0 K 8
#10 drstrangelove
#6 Uy! Tú espérate a que las novIAs tengan tacto carnal real...están en ello.
0 K 10
#9 Marcus78
Porque hadta ahora hablar con una desconocida lejana aportaba mucho mas?
0 K 6

menéame