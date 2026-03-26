Audiencia de Nicolás Maduro en EE.UU., en vivo: última hora y noticias

El caso no será desestimado: el juez encargado del caso del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro declaró que no lo desestimará, a pesar de la disputa en curso sobre los honorarios de los abogados. Maduro y su esposa, Cilia Flores, volvieron hoy a comparecer ante un tribunal de Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
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Esto no creo que sea un problema en EEUU. Tienen que celebrar un juicio justo, así que, si es necesario, Trump en persona pagará el abogado para que todo sea 100% legal.
Y si es necesario, al juez también.