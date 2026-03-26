Audiencia de Nicolás Maduro en EE.UU., en vivo: última hora y noticias

El caso no será desestimado: el juez encargado del caso del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro declaró que no lo desestimará, a pesar de la disputa en curso sobre los honorarios de los abogados. Maduro y su esposa, Cilia Flores, volvieron hoy a comparecer ante un tribunal de Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.