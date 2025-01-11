La Audiencia Nacional devuelve a la exjefa de ETA Anboto a prisión y propone cambiar la ley para evitar las excarcelaciones anticipadas

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado la semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión. El magistrado critica sus "excarcelaciones anticipadas" por parte del Gobierno vasco y acuerda que ambos permanezcan en segundo grado y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.
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Eso lo has dicho tú, yo no.
Y si crees que esa hijaputa debe estar en la calle, eres un puto mierdento. Fraga en esto no tiene nada que ver. Cuando hablemos de Fraga, no hablaremos de esta hijaputa asesina.
Has visto que haya escrito que tenga que estar en la calle? Pues no te inventes MENTIRAS, Los dos tienen que estar en la carcel. Y dado que uno ya murió de rositas, nos quedan vivos para juzgar por asesinos. O todos o ninguno.
Asesinos no tienen que ver con asesinos, dice el flipao
"Miles de personas lideradas por Bildu piden en Bilbao excarcelar a todos los presos de ETA"
cronicavasca.elespanol.com/politica/20250111/miles-de-lideradas-bildu-
"EH Bildu cambia su acto de enaltecimiento de etarras en Berriozar por una manifestación por los presos"… » ver todo el comentario
Ahora bien, ¿por qué limitarlo a terroristas? ¿No es un ladrón del dinero de todos, por ejemplo, también un terrorista en cierto modo? Al fin y al cabo causa un gran perjuicio a toda la sociedad a través de medios políticos.
Que vuelva a la cárcel solo si así lo estipula la ley en espiritu y letra
Quien cojones se creen que son?
Son estos mismos los que se quejan de que no hay separación de poderes???
Un juez no es nadie para proponer ninguna modificación legislativa. Debe aplicar la ley tal y como está. Punto