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La Audiencia Nacional devuelve a la exjefa de ETA Anboto a prisión y propone cambiar la ley para evitar las excarcelaciones anticipadas

La Audiencia Nacional devuelve a la exjefa de ETA Anboto a prisión y propone cambiar la ley para evitar las excarcelaciones anticipadas

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado la semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión. El magistrado critica sus "excarcelaciones anticipadas" por parte del Gobierno vasco y acuerda que ambos permanezcan en segundo grado y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

| etiquetas: país vasco , eta , etarras , terroristas , anboto , casatorre , prisión
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Moderdonia #1 Moderdonia
Los dirigentes de Bildu que condenan y rechazan la violencia de ETA en sus estatutos, siguen siendo etarras. Aznar, el expresidente de un partido fundado por un franquista y que no condena el franquismo porque participó su padre, en cambio, es un demócrata.
9 K 119
#7 Martillo_de_Herejes
#1 Que se joda. Por puta asesina.
2 K 37
#13 sorecer
#7 Lo mismo digo de Fraga, que ordeno matar en Vitoria a familiares de amigos.. Ahh, no!! Como ese era del bando ganador, es el padre de la constitución y presidente de honor demócrata.
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#14 Martillo_de_Herejes *
#13 Como ese era del bando ganador, es el padre de la constitución y presidente de honor demócrata.
Eso lo has dicho tú, yo no.

Y si crees que esa hijaputa debe estar en la calle, eres un puto mierdento. Fraga en esto no tiene nada que ver. Cuando hablemos de Fraga, no hablaremos de esta hijaputa asesina.
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#18 sorecer
#14 Hablamos de todo o hablamos de nada. Vas a venir tu a decirme de que puedo hablar a mí. En tu cabeza suena bonito pero 40 años después, ese malnacido sigue siendo un hombre honorable pese a Montejurra, Vitoria y otras.

Has visto que haya escrito que tenga que estar en la calle? Pues no te inventes MENTIRAS, Los dos tienen que estar en la carcel. Y dado que uno ya murió de rositas, nos quedan vivos para juzgar por asesinos. O todos o ninguno.

Asesinos no tienen que ver con asesinos, dice el flipao
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strike5000 #8 strike5000 *
#1 Rechazan la violencia pero apoyan a los violentos. Eso es un poco contradictorio.

"Miles de personas lideradas por Bildu piden en Bilbao excarcelar a todos los presos de ETA"

cronicavasca.elespanol.com/politica/20250111/miles-de-lideradas-bildu-

"EH Bildu cambia su acto de enaltecimiento de etarras en Berriozar por una manifestación por los presos"…   » ver todo el comentario
2 K 39
#12 fremen11
#1 Y que negoció y pactó con ETA no te olvides
1 K 25
alfre2 #15 alfre2
#1 exacto, y no solo eso, sino que son “constitucionalistas” y “moderados” de “centro reformista”.
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Andreham #2 Andreham
Está genial que vuelvan a meter a una terrorista en la cárcel para que cumpla su condena.

Ahora bien, ¿por qué limitarlo a terroristas? ¿No es un ladrón del dinero de todos, por ejemplo, también un terrorista en cierto modo? Al fin y al cabo causa un gran perjuicio a toda la sociedad a través de medios políticos.
4 K 54
#9 chavi
#2 Lo que esta genial es que el legislativo legisle, el ejecutivo se encargue de que las leyes se implanten y que el judicial juzgue según lo que las leyes dictan, les guste la ley o no.

Que vuelva a la cárcel solo si así lo estipula la ley en espiritu y letra
1 K 24
alfre2 #16 alfre2
#9 básicamente
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#3 chavi
Unos jueces proponiendo cambiar la ley ???

Quien cojones se creen que son?

Son estos mismos los que se quejan de que no hay separación de poderes???
2 K 44
#6 Martillo_de_Herejes
#3 Tu comprensión lectora está bajo mínimos. Refuérzala.
3 K 33
#11 chavi
#6 propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

Un juez no es nadie para proponer ninguna modificación legislativa. Debe aplicar la ley tal y como está. Punto
1 K 25
#17 Martillo_de_Herejes *
#11 ¿Dónde dice eso? ¿Dónde se estupula que los jueces NO pueden proponer una modificación normativa? Lo digo desde el desconocimiento.
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#4 Martillo_de_Herejes
La mejor noticia del día.
2 K 28
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Ahora que empieza el buen tiempo....a comer pared, infecta arpía!!!!
1 K 19

menéame