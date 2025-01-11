La Audiencia Nacional devuelve a la exjefa de ETA Anboto a prisión y propone cambiar la ley para evitar las excarcelaciones anticipadas

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado la semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión. El magistrado critica sus "excarcelaciones anticipadas" por parte del Gobierno vasco y acuerda que ambos permanezcan en segundo grado y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.