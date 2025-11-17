edición general
La Audiencia Nacional deja en libertad condicional al etarra Asier Carrera, condenado por el asesinato del socialista Buesa

La Audiencia Nacional ha acordado conceder la libertad condicional al preso de ETA Asier Carrera Arenzana, condenado a más de 100 años de cárcel por los asesinatos, el 22 de febrero de 2000 en Vitoria, del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, según ha informado el colectivo asociación de apoyo a los reclusos de la organización terrorista y ha confirmado EL PAÍS en fuentes jurídicas y del Gobierno vasco.

eaglesight1 #1 eaglesight1
Ha cumplido 25 de los 30 años posibles, nos gustará más o menos la noticia pero es normal que le den libertad condicional.
g3_g3 #3 g3_g3
Justicia lo llaman. xD
Que poca vergüenza. >:-(
#2 hipernes
Algún día saldrán todos, incluso los peores. El tiempo lo cura todo menos la muerte
