La Audiencia Nacional deja en libertad condicional al etarra Asier Carrera, condenado por el asesinato del socialista Buesa

La Audiencia Nacional ha acordado conceder la libertad condicional al preso de ETA Asier Carrera Arenzana, condenado a más de 100 años de cárcel por los asesinatos, el 22 de febrero de 2000 en Vitoria, del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, según ha informado el colectivo asociación de apoyo a los reclusos de la organización terrorista y ha confirmado EL PAÍS en fuentes jurídicas y del Gobierno vasco.