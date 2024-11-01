edición general
26 meneos
261 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Un atraco con un machete en un bar de Mijas acaba entre risas y sin botín porque nadie creyó que fuera real: "The money, now"

Un atraco con un machete en un bar de Mijas acaba entre risas y sin botín porque nadie creyó que fuera real: "The money, now"  

Lo que arrancó como un atraco a punta de machete acabó por convertirse en una escena cómica. Un asaltante entró en un bar de Mijas la pasada semana con el rostro cubierto por un casco y exigiendo dinero, pero nadie le creyó: ni el camarero ni los clientes se tomaron en serio la amenaza y respondieron entre risas, convencidos de que se trataba de una broma de un cliente habitual. El surrealista episodio ocurrió en el establecimiento La Barraca de la Abuela, en la zona de Las Lagunas, alrededor de las cinco de la tarde.

| etiquetas: atraco , mijas , machete , broma , money , now
21 5 7 K 16 actualidad
11 comentarios
21 5 7 K 16 actualidad
karlos_ #7 karlos_
Para quien no conozco Mijas, es España o America ?
1 K 23
#9 Troll_hunter
#7 Málaga costa
0 K 11
Spirito #1 Spirito *
Fijo que era algún meneante con karma 20 de aquí. xD

(Los de karma 20 no son creíbles jamás) :troll:
1 K 21
#10 Grahml
#1 Cierto.

:troll:
1 K 29
Spirito #11 Spirito
#10 Creo que algún día la Humanidad llegará a entender a las criaturas de karma 20. :hug:
0 K 9
#8 cajadecartonmojada
Es que entrar gritando "¡Alto, me cago en Soria! ¡La bolsa o la vida!" no impone mucho.
0 K 13
Fedorito #2 Fedorito
Ya irá perfeccionando el método, el primer intento la verdad que ha sido bastante cómico.
0 K 11
Spirito #3 Spirito *
#2 Deja, deja... a ver si se va convertir en el próximo Zelenski español. ¬¬
0 K 9
Spirito #5 Spirito
#2 A ver, si dijo: "¡The money, now!" maquillado de naranja ¿Qué podía salir mal? xD
1 K 21

menéame