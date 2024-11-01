Un atraco con un machete en un bar de Mijas acaba entre risas y sin botín porque nadie creyó que fuera real: "The money, now"  

Lo que arrancó como un atraco a punta de machete acabó por convertirse en una escena cómica. Un asaltante entró en un bar de Mijas la pasada semana con el rostro cubierto por un casco y exigiendo dinero, pero nadie le creyó: ni el camarero ni los clientes se tomaron en serio la amenaza y respondieron entre risas, convencidos de que se trataba de una broma de un cliente habitual. El surrealista episodio ocurrió en el establecimiento La Barraca de la Abuela, en la zona de Las Lagunas, alrededor de las cinco de la tarde.