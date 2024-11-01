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Un atraco con machete en un bar de Mijas acaba en burlas y sin botín al creer que era una broma
El camarero llegó a agarrar el cuchillo del asaltante para recriminarle con sorna que el arma estaba 'mellada' y que era defectuosa
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atraco
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machete
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burlas
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#1
Leclercia_adecarboxylata
Hombre, a mí me viene alguien con un machete y lo último que pienso es que es una broma.
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K
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#2
Lupinillo
*
Por que algunos se empeñan en negar el evidente deterioro de la seguridad, que ya comparan con los años 80. Es decir es el equivalente a comparar los 80 con la guerra civil en cuanto a años de refiere. Es una locura. Atracos, machetes, asesinatos. Solo ha habido un político que se ha atrevido a señalar la falta de seguridad y una de las fuentes del problema.
Lo han llamado facha y por detrás le han pedido que lidere la izquierda..... Es brutal.
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#3
ingenierodepalillos
#2
Porque sabemos mirar los datos de la delincuencia en España hace treinta años y ver quién exagera para vender un discurso que lleva implícita mucha más delincuencia de la que usan para asustar a incautos como usted.
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#4
TripleXXX
#2
Porque en los 80 iba cagáo por la calle, sobre todo de noche, y ahora no.
2
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Lo han llamado facha y por detrás le han pedido que lidere la izquierda..... Es brutal.