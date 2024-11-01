El Athletic Club blanqueando dictaduras teocráticas medievales

"No. No son los efluvios del roscón de los Reyes Magos ni de haber dado cuenta de las botellas de cava restantes. Tampoco se trata de nada creado mediante la Inteligencia Artificial. Me he tenido que frotar los ojos cuando he recibido este ‘tuit’ desde el perfil oficial en X del Athletic Club. No daba crédito y sólo hace falta ver que no debía ser el único que, al verlo, ha dejado un comentario. Y van todos en la misma línea. Mi comentario ha sido escueto, pero del todo claro: “Buen sitio. Al menos han suspendido 15 días las ejecuciones para qu
Yeda whassing seguro.
El articulista aprovecha un tweet del Athletic club para soltar todo lo que lleva dentro.
Estupidez supina ligar el tweet con todo lo que luego escribe.
Es una critica encubierta, pero no se si la gwnte lo ve asi
Que la Supercopa se juega en Arabia Saudí y que la juega el Athletic se sabe desde hace tiempo.
Que eso es un blanqueamiento del régimen es evidente, pero es el mismo que hacen el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona. Y, sobre todo porque es quien organiza, la Federación Española de futbol.
Sorpresa?, ninguna, Asco?, infinito.