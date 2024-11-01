edición general
El Athletic Club blanqueando dictaduras teocráticas medievales

"No. No son los efluvios del roscón de los Reyes Magos ni de haber dado cuenta de las botellas de cava restantes. Tampoco se trata de nada creado mediante la Inteligencia Artificial. Me he tenido que frotar los ojos cuando he recibido este ‘tuit’ desde el perfil oficial en X del Athletic Club. No daba crédito y sólo hace falta ver que no debía ser el único que, al verlo, ha dejado un comentario. Y van todos en la misma línea. Mi comentario ha sido escueto, pero del todo claro: “Buen sitio. Al menos han suspendido 15 días las ejecuciones para qu

Kasterot #5 Kasterot *
Madre mía que pasada de tweet. Sportwhassing no se
Yeda whassing seguro.
El articulista aprovecha un tweet del Athletic club para soltar todo lo que lleva dentro.
Estupidez supina ligar el tweet con todo lo que luego escribe.
txillo #2 txillo
Pues mira, yo creo que el post del Athletic va con retranca. Por cierto, Iñaki Williams, capitán del equipo, ha dicho que la Supercopa en Arabia "es una mierda".
#7 maestrodenada
#2 yo estoy contigo, me parece que el video es como decir estamos en el puto 3 mundo ? Mujeres.cln burka, carne tratada de cualquier manera, edificios que en España serian ruinosos.... pero imagino que cada uno lo verá como quiera, pero quiero pensar que si quisiera hacer un blanqueamiento pondría videos de la zona que sale en Google.
Es una critica encubierta, pero no se si la gwnte lo ve asi
#8 muerola
#7 #2 yo opino lo mismo, es más me parece que el tweet es una critica muy muy poco sutil
Pepepaco #1 Pepepaco
Pues yo no entiendo la sorpresa del articulista.
Que la Supercopa se juega en Arabia Saudí y que la juega el Athletic se sabe desde hace tiempo.
Que eso es un blanqueamiento del régimen es evidente, pero es el mismo que hacen el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona. Y, sobre todo porque es quien organiza, la Federación Española de futbol.
Sorpresa?, ninguna, Asco?, infinito.
MIrahigos #4 MIrahigos
#1 Pero es que hay gente que se cree que porque sean vascos son especiales
Kasterot #6 Kasterot
#4 Hulio!!! Ni viste el tweet!!
antesdarle #3 antesdarle
Entiendo que el Athletic Club juega solo y no hay más equipos
