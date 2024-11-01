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Ataques de Irán contra bases de EEUU fueron más destructivos de lo admitido

Ataques de Irán contra bases de EEUU fueron más destructivos de lo admitido

El reporte de NBC News señala que las bases militares estadounidenses y su equipamiento en la región sufrieron daños significativos debido a los ataques iraníes, pese a contar con sistemas de defensa antiaérea operativos. Añade que Irán habría empleado misiles, drones e incluso aviones de combate F-5 para atacar instalaciones estadounidenses en la región, contradiciendo versiones de funcionarios estadounidenses que afirmaban que la fuerza aérea iraní no había utilizado aeronaves de combate contra objetivos estadounidenses. Fuente original #1

| etiquetas: ataques , irán , contra bases , eeuu , destructivos , oriente medio
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6 comentarios
20 5 1 K 364 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
La fuente original es de NBC News pero al ser muro de pago he recurrido a ésta :

www.nbcnews.com/world/iran/iran-caused-extensive-damage-us-military-ba
3 K 61
makinavaja #2 makinavaja
Trump y EEUU mienten siempre, lo mires como lo mires...
3 K 55
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Permíteme dudarlo mucho. Irán apostó por los misiles terrestres, integrar un misil en un F5 es muy complicado (es que debajo apenas cabe nada) el radar es una mierda, no es rápido ....
1 K 31
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
x.com/sentdefender/status/2048086891715510629?s=20

Pues parece que han tenido que bajar al refugio unas cuantas veces ...

No obstante, lo de los F5 cuesta mucho de creer. No solo es que tengan más años que Trump ... es que eran la versión barata de los aviones de combate de la época, por ejemplo en España eran entrenadores.  media
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Gry #4 Gry
#3 Se pueden usar sobre el espacio aéreo iraní para dar mucho mas alcance a los misiles.
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
No lo descarto pero se ma hace dificil de creer que Iran tuviese fuerza aerea operativa e incluso pistas para despegar y aterrizar (deberian haber sido objetivos prioritarios desde el 1º dia).
Eso unido al, se supone, control del espacio aereo de EEUU al menos sobre el mar.
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menéame