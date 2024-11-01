Ataques de Irán contra bases de EEUU fueron más destructivos de lo admitido

El reporte de NBC News señala que las bases militares estadounidenses y su equipamiento en la región sufrieron daños significativos debido a los ataques iraníes, pese a contar con sistemas de defensa antiaérea operativos. Añade que Irán habría empleado misiles, drones e incluso aviones de combate F-5 para atacar instalaciones estadounidenses en la región, contradiciendo versiones de funcionarios estadounidenses que afirmaban que la fuerza aérea iraní no había utilizado aeronaves de combate contra objetivos estadounidenses. Fuente original #1
www.nbcnews.com/world/iran/iran-caused-extensive-damage-us-military-ba
Permíteme dudarlo mucho. Irán apostó por los misiles terrestres, integrar un misil en un F5 es muy complicado (es que debajo apenas cabe nada) el radar es una mierda, no es rápido ....
Pues parece que han tenido que bajar al refugio unas cuantas veces ...
No obstante, lo de los F5 cuesta mucho de creer. No solo es que tengan más años que Trump ... es que eran la versión barata de los aviones de combate de la época, por ejemplo en España eran entrenadores.
Eso unido al, se supone, control del espacio aereo de EEUU al menos sobre el mar.